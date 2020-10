Placements : acheter de la dette privée qui rapporte plus de 5% par an ?

Erick Muller, directeur de la stratégie d'investissement de Muzinich & Co. (© DR)

Erick Muller, directeur de la stratégie d'investissement de Muzinich and Co, prévoit une évolution favorable l'an prochain des emprunts notés high yield dont les rendements sont encore attrayants.

À l'heure où Muzinich & Co fête ses trente ans de présence sur la dette des entreprises à haut rendement («High Yield»), la société de gestion anticipe une nouvelle compression des écarts de rendement sur le marché du crédit l'an prochain.

Erick Muller, directeur de la stratégie d'investissement, évoque une montée des incertitudes à court terme, susceptibles de peser sur la dette privée des entreprises. La société de gestion a toutefois profité du creux de septembre pour acheter davantage d'emprunts notés «BB» dans la catégorie «High Yield».

La dette «BB» est en effet la plus représentée dans les produits de gestion passive (ETF) qui ont subi des sorties de capitaux importantes durant le mois passé. Mais l'engouement est vite revenu et le gérant évoque une tendance qui va rester favorable en 2021, après un quatrième trimestre 2020 plus délicat lié aux incertitudes sur la conjoncture et la contrainte sanitaire.

Beaucoup de nouvelles émissions cette année

Les entreprises devraient en effet dépasser au troisième trimestre les attentes des analystes présentées fin juin. De nouvelles émissions de dettes ont été très nombreuses cette année pour augmenter les provisions de liquidités dans les bilans.

Et l'accès au marché a été facilité par les politiques monétaires des Banques centrales. Les besoins de financement devraient donc diminuer en fin