Placement pour la retraite : le PER entreprise

Se faire un pécule pour la retraite avec les intéressements, participation ou abondement. (© Gilles Tronel)

Épargner pour sa retraite via son employeur grâce au PER d'entreprise.

Si vous êtes salarié, vous avez peut-être la chance de disposer d’un plan d’épargne retraite (PER) entreprise.

Le PER Entreprise est un dispositif de retraite supplémentaire mis en place par l'employeur au profit de ses collaborateurs. Il peut prendre deux formes.

Le PER collectif, successeur du Perco

Le PER d'entreprise collectif (appelé aussi parfois PERcol, successeur du Perco) concerne tous les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Ce compartiment est alimenté par les sommes issues de l’épargne salariale : participation, intéressement, abondement, voire transfert de jours de repos (compte épargne temps). Il s’agit le plus souvent d’un compte-titres.

À la retraite, la sortie peut se faire, au choix, en totalité en capital en une seule fois ou échelonnée, non imposable (seuls les prélèvements sociaux sont dus) ou en rente. Dans ce dernier cas, impôt et prélèvements sociaux sont dus sur une partie de la rente selon l’âge.

Le PER obligatoire successeur de l'article 83

Quant au PER d'entreprise obligatoire (successeur de l’article 83), il peut concerner tous les salariés ou une seule catégorie (cadres par exemple). Chaque bénéficiaire détient un compte alimenté par des cotisations obligatoires de l’employeur et, le cas échéant, des versements obligatoires du salarié si l’accord le prévoit. Ce peut être un PER assurantiel ou compte-titres.