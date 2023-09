Piscine des JO: cette prouesse technique va réduire l’utilisation du chauffage

Le centre aquatique olympique de Saint-Denis (93) offre une toiture concave qui permet de limiter l’espace à chauffer.

On dirait un bateau. Le centre aquatique olympique de Saint-Denis (93), juste en face du Stade de France, qui accueillera les épreuves de waterpolo, de plongeon et de natation artistique pendant les Jeux Olympiques , puis ouvrira au public dès 2025, présente une toiture en forme de vague. « La forme de la toiture permet de limiter le volume de la halle à chauffer et à ventiler. Ce volume à chauffer est ainsi réduit de 30% par rapport à une géométrie horizontale », souligne Jérôme Poignet, responsable de l’ingénierie en Île-de-France chez Bouygues Bâtiment. « Une toiture qui fait ressembler le bâtiment à une tente berbère gigantesque », grossit Mathieu Tommy-Martin, directeur des travaux chez Bouyges Bâtiment Île-de-France.

Cette toiture unique au monde est composée d’une structure légère en bois et dépasse les 10.000 m². Elle recouvre le bâtiment d’une emprise au sol de 17.500 m². Le bois est sensible aux variations d’humidité et une piscine est un fort vecteur d’humidité. L’hydrométrie est d’environ 65% et la température de l’eau de 28 degrés. Le défi a donc été de fixer les 2200 panneaux photovoltaïques non étanches sur la toiture pour permettre au bâtiment de pratiquer l’autoconsommation.

De nombreux essais (environ 17) ont dû être menés en laboratoire pour éliminer tout risque de condensation et un dispositif étanche à l’air et à l’humidité a été installé par la société Foamglas. L’isolation thermique en verre cellulaire est collée à chaud et une membrane en bitume puis une membrane synthétique constituent les étanchéités. Un pare vapeur utile pour protéger la toiture de l’humidité ambiante, l’eau ne pouvant pas pénétrer dans la couche isolante. «C ’est la première fois que des panneaux photovoltaïques ont pu être mis en œuvre sur une toiture en bois de cette envergure », se réjouit Gilles Mugnier, ingénieur commercial Île-de-France chez Foamglas.

Un bâtiment ouvert au public par la suite

« Le bâtiment est aussi vertueux que possible. Il a été éco-conçu », tient à rappeler Mathieu Tommy-Martin. Le bâtiment sera également utile au département de la Seine-Saint-Denis, déficitaire en structures aqualudiques, selon le directeur des travaux. « Nous souhaitions construire un bâtiment pour l’héritage et l’adapter ensuite aux jeux », ajoute-t-il. Le centre aquatique comprend effectivement un bassin principal mais aussi un bassin d’apprentissage plus petit pour les enfants et des tribunes de 5000 places assises pour une ambiance Arena.