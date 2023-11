Peut-on bénéficier de la retraite lorsqu’on n’a jamais cotisé ?-iStock-gpointstudio.jpg

Une pension de retraite sans avoir travaillé ?

Est-il possible de toucher une pension de retraite lorsque l’on n’a pas travaillé ? C’est une question que se posent certaines personnes. Il faut savoir qu’une pension de retraite est versée aux individus ayant cotisé un minimum. Ce sont ces fameuses cotisations vieillesse qui vont leur permettre de valider des trimestres de retraite de base et d’accumuler des points pour la retraite complémentaire. Des trimestres supplémentaires peuvent être accordés dans certains cas : maternité, service militaire, chômage indemnisé…Mais si aucune pension n’est versée aux personnes n’ayant pas cotisé un minimum, comment peuvent-elles s’en sortir financièrement ?

Pension de réversion, aides diverses…

Pour commencer, il existe la pension de réversion versée sous conditions. Il s’agit d’un pourcentage de la retraite que touchait ou aurait dû toucher l’époux décédé. L’âge, notamment, est pris en considération. Il faut avoir 55 ans minimum pour en bénéficier. Il faut aussi avoir été marié à la personne décédée. Le PACS ne permet pas de toucher la pension de réversion. Ensuite, il existe l’Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées), dédiée aux personnes de plus de 65 ans (60 ans pour les handicapés et anciens combattants). Des conditions de ressources/patrimoine sont à respecter. Pour une personne seule, l’aide peut atteindre les 961,08 €. Elle est versée par la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de santé au travail). Vous avez également la possibilité, en tant que parent au foyer n’ayant jamais travaillé, de demander le rattachement à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). La Caf cotise alors pour vous. Des conditions sont tout de même à respecter. Percevoir le complément familial et l’AJPP (Allocation journalière de présence parentale) en font partie. Notez que l’AVPF ne donne pas de points pour la retraite complémentaire. Vous n’avez jamais travaillé ? Vous pouvez tout de même vous inscrire au chômage (non-indemnisé) auprès de Pôle emploi afin de valider jusqu’à six trimestres de retraite. Seule la retraite de base est concernée.

Cotiser volontairement à l’assurance retraite

Pour cette option, vous devez respecter au moins l’une des conditions suivantes : vous ne remplissez plus les conditions d’affiliation obligatoires ; vous avez été salarié à l’étranger et affilié pendant cinq années à l’assurance maladie d’un régime obligatoire français ; vous venez en aide à un membre de votre famille invalide/infirme pour les actes ordinaires de la vie quotidienne ; vous vous consacrez à l’éducation au foyer d’au moins un enfant âgé de moins de 20 ans (parent chargé de famille, non assuré obligatoire à titre personnel en France ou à l’étranger) ; avant le 1er décembre 1982, vous avez bénéficié de l’indemnité de soins aux tuberculeux ; après 1986, vous avez été volontaire pour le développement ou bien volontaire pour la solidarité internationale. La demande de cotisation volontaire est à faire auprès de votre CPAM ou de la CFE (Caisse des Français de l’étranger) si vous ne résidez pas en France.