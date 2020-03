Permis de conduire : Un service en ligne pour réserver sa place à l'examen expérimenté en Occitanie

Depuis le 1er mars, les candidats au permis de conduire de cinq départements d'Occitanie peuvent s'inscrire en ligne pour choisir leur centre d'examen, la date de passage et le créneau horaire. Cette mesure devrait permettre, à terme, de réduire le coût du permis de conduire selon le gouvernement.

Réserver sa place à l'examen pratique du permis de conduire peut désormais s'effectuer en ligne dans certains départements. Depuis le 1er mars, une expérimentation est menée dans cinq d'entre eux en Occitanie (Aude, Haute-Garonne, Gers, Gard et Hérault) rapporte BFM TV. Les candidats peuvent réserver un créneau de passage via une plateforme dédiée.

Centre d'examen, date et créneau à choisir

Pour s'inscrire à l'examen pratique, il suffit de se connecter sur permisdeconduire.gouv.fr. Le candidat a alors la possibilité de choisir le centre d'examen, la date de passage et le créneau horaire. Cette opportunité n'est proposée qu'aux élèves qui se sont préalablement inscrits dans une auto-école. L'internaute se connecte ainsi à la plateforme avec les identifiants fournis par l'établissement. De leur côté, les candidats libres pourront bénéficier du service à la fin du premier semestre.

Le dispositif a plusieurs avantages selon le gouvernement. D'une part, il devrait permettre d'éviter l'allongement des délais d'attente dans certaines villes et de s'inscrire dans des communes voisines. Mais aussi réduire les coûts du permis. « En connaissant sa date de passage, l'élève est en mesure de mieux adapter la formation nécessaire à sa réussite dès le premier passage de l'examen », souligne le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, cité par BFMTV.

5 800 candidats concernés

Cette expérimentation, qui se déroule sur huit mois, va concerner au total 5 800 candidats. Attention tout de même à ceux qui réserveraient un créneau sans l'occuper. « Afin de responsabiliser les candidats et limiter l'absentéisme aux seuls événements impondérables, toute place réservée et non utilisée entraînera un délai avant une nouvelle réservation », peut-on lire dans le communiqué du ministère.

Une carence de 40 jours sera en effet appliquée en cas d'absence à l'examen sans justificatif, comme en cas d'échec. Toutefois, si le candidat n'a pas eu son permis de conduire, mais n'a pas démérité, il pourra s'inscrire à nouveau librement.