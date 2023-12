PERIN 2023 : pourquoi et comment souscrire avant la fin de l’année ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le Plan Epargne Retraite (PER) a rencontré un franc succès depuis son lancement avec la loi Pacte. On dénombre plus de 7,4 millions de titulaires à ce jour, pour un encours dépassant les 85 milliards d'euros. Et les PERIN, ou PER individuels, représentent une large part de cette manne consacrée au financement de la retraite : 51,6 milliards pour les PER individuels contre 20 milliards d'encours pour les PER collectifs et 13 milliards pour les PER obligatoires selon le dernier décompte de Bercy publié le 3 octobre 2023.

Vous n'avez pas encore sauté le pas et vous vous demandez s'il est intéressant d'ouvrir un PER ? Découvrez dans cet article pourquoi il peut être avantageux de souscrire à un PER individuel d'ici la fin de l'année 2023, mais aussi quels actifs peuvent être privilégier sur un PER en cette fin d'année et quel mode de gestion il est possible de mettre en place.

PER : dernière ligne droite pour défiscaliser

Le PER est un produit d'épargne qui permet de profiter de nombreux avantages fiscaux. Il offre notamment la possibilité de réduire de son impôt sur le revenu le montant des versements effectués sur son plan, dans la limite bien entendu d'un certain plafond.

Ainsi, pour les salariés, il est possible de déduire chaque année de ses revenus fiscaux 10 % de ses revenus professionnels, nets de cotisations sociale et de frais professionnels, avec une déduction maximale de 35 194 € ; ou bien 4 114 € si ce montant est plus élevé.

Pour les indépendants, il est possible de déduire chaque année de ses revenus fiscaux 10 % des bénéfices imposables de 2022, dans la limite de 351 936 € + 15 % du bénéfice imposable compris entre 43 992 et 351 936 € ; ou bien, 4 114 €+ 15 % du bénéfice imposable compris entre 43 992 et 351 936 €, si ce montant est plus élevé.

En ouvrant un PER individuel et en effectuant vos premiers versements avant la fin de l'année 2023, vous pourrez réduire votre impôt sur le revenu 2023. Notez que si vous ne déduisez pas le maximum autorisé dans l'année, il est possible de reporter ces montants durant les 3 années qui suivent. Le plafond de versement d'une année N correspond aux plafonds non utilisés de N-1, N-2 et N-3.

PER : quels actifs privilégier fin 2023 ?

Alors que les marchés actions sont soumis en cette fin d'année à une forte volatilité, on peut d'interroger sur les actifs sur lesquels investir depuis les supports en unités de compte (UC) de son PER. En effet, comme dans le cas d'une assurance-vie, un PER permet d'être investi à la fois sur un fonds euros, garanti en capital, mais aussi sur des unités de compte qui permettent de se positionner sur l'ensemble des marchés financiers.

Le contexte actuel de remontée des taux plaidera donc en faveur d'un investissement important sur le fonds euros qui regagne peu à peu de sa superbe, ainsi que sur des fonds monétaires ou obligataires depuis les supports en unités de compte de son plan. Le marché de taux très dynamique actuellement permet en effet d'espérer un rendement de l'ordre de 5 % à 6 % pour les meilleurs fonds monétaires, avec une volatilité et un risque moindres qu'un investissement sur le marché actions par exemple.

Cependant, les moins averses au risque pourraient profiter du repli actuel des grands indices boursiers et investir en solde sur le marché actions. Attention tout de même, cette stratégie est recommandée si vous disposez d'un horizon d'investissement encore assez lointain et donc que vous projetez de partir à la retraite dans plusieurs années encore, voire plusieurs décennies.

PER : quel mode de gestion privilégier ?

Par défaut, le PER est accessible en gestion sous mandat. Cela signifie qu'une équipe d'experts prend pour vous les décisions d'investissement en fonction de votre profil de risque, de votre horizon d'investissement, et bien sûr des circonstances de marché. Cette équipe peut éventuellement décider de la répartition de l'encours entre fonds euros et supports en unités de compte, et procède pour vous aux arbitrages à réaliser sur les UC. Cela signifie qu'elle détermine quels actifs acheter, quand, et quand les revendre.

Mais il est aussi possible, si vous en faites la demande lors de la souscription et parfois même au cours de la vie du plan épargne retraite, d‘opter pour une gestion libre et dans ce cas c'est vous qui déciderez seul des investissements à réaliser depuis votre plan épargne retraite.

Il convient de choisir la solution la plus adaptée à votre profil selon vos connaissances mais aussi et surtout selon le temps que vous avez à consacrer à vos placements.