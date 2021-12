PER et défiscalisation : mode d’emploi

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le plan épargne retraite (PER) a su rencontrer son public. Il connaît en effet un réel succès auprès des particuliers français. 2 millions de contrats ont été souscrits en un peu plus de 2 ans. Il faut dire que ce placement permet de bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable pour une frange de la population. Découvrez dans cet article les caractéristiques de ce placement, les réductions d'impôts qu'il permet de mettre en œuvre et le public qui a tout intérêt à souscrire à ce placement.

Qu'est-ce que le PER ?

Le PER ou plan épargne retraite est un placement destiné à préparer sa retraite pendant sa vie active. Il se compose d'un fonds euros et d'unités de compte, un peu comme une assurance vie et permet donc de disposer d'une poche garantie en capital, largement investie sur le marché obligataire, et de supports en unités de compte plus risquées, qui permettent de se positionner sur l'ensemble des marchés financiers et notamment le marché actions.

Le PER permet donc à l'épargnant français de se constituer un patrimoine et de le valoriser dans la durée, un peu comme une assurance vie ou un PEA. Mais attention, le PER est spécifiquement destiné à financer la retraite et les sommes détenues sur cette enveloppe ne peuvent être débloquées avant la retraite, sauf rares cas de retraits anticipés : fin des droits au chômage, invalidité, surendettement, décès du conjoint ou achat de la résidence principale. Il n'est donc pas possible de sortir des fonds en cas de divorce ou de difficultés professionnelles par exemple.

Notez que, à la retraite, il est possible de réaliser une sortie en capital ou en rentes.

Comment réduire son impôt sur le revenu avec le PER ?

Le PER est donc un placement tunnel relativement contraignant. Pourquoi alors choisir ce placement plutôt qu'une assurance vie ou un PEA par exemple ? L'intérêt principal de ce placement réside dans l'avantage fiscal dont il permet de bénéficier. En effet, il est possible de déduire de son impôt sur le revenu les sommes versées volontairement sur le PER, dans la limite d'un certain plafond.

Deux régimes existent selon la situation professionnelle. Ainsi, les salariés peuvent chaque année déduire de leurs revenus fiscaux : soit 10 % de ses revenus professionnels, nets de cotisations sociale et de frais professionnels, avec une déduction maximale de 32 909 € ; soit 4 114 € si ce montant est plus élevé. Les indépendants peuvent eux chaque année déduire de leurs revenus fiscaux : 10 % des bénéfices imposables, dans la limite de 329 088 € + 15 % du bénéfice imposable compris entre 1 et 329 088 € ; ou 4 114 € + 15 % du bénéfice imposable compris entre 1 et 329 088 € si ce montant est plus élevé.

Si vous n'avez pas déduit le maximum autorisé dans l'année, vous pouvez reporter ces montants durant les 3 années qui suivent. Ainsi, le plafond de versement d'une année N correspond aux plafonds non utilisés de N-1, N-2 et N-3.

Il est également possible de ne pas défiscaliser les versements réalisés sur votre PER (cela ne sera d'ailleurs tout bonnement pas possible si vous n'êtes pas redevables de l'impôt sur le revenu) et vous bénéficierez d'un avantage fiscal à la sortie, que celle-ci s'effectue en rente ou en capital.

La déductibilité des versements sur son impôt sur le revenu est possible mais en aucun cas obligatoire. Vous pouvez tout à fait choisir de ne pas défiscaliser vos versements. En cas de non-déductibilité des versements sur l'impôt sur le revenu, vous profiterez alors d'avantages fiscaux au moment de la sortie du PER en rente (suivant les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux) ou en capital (plus-values fiscalisées à 30 % ou au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous).

À qui s'adresse le PER ?

Le PER s'adresse donc en priorité à ceux dont la différence de revenus entre vie active et retraite est très importante.

D'une part, le PER leur permettra de mettre des sous de côté pour leur retraite afin de ne pas connaître une perte de pouvoir d'achat trop importante à la fin de la vie active et ainsi financer leur train de vie et s'offrir quelques extras. D'autre part, en déduisant de leurs revenus imposables les sommes versées sur leur PER (dans la limite d'un certain plafond), ces personnes ont l'opportunité de faire baisser leurs revenus imposables quand leur tranche marginale d'imposition est élevée. L'imposition aura lieu à la sortie quand, avec la baisse de leurs revenus, leur tranche marginale d'imposition est moins élevée.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal dès à présent, souscrivez un PER et effectuez vos premiers versements avant le 31 décembre 2021. Vous pourrez alors les déduire des revenus soumis à l'impôt en 2021 à déclarer au printemps prochain dans votre déclaration de revenus.