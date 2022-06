Pénurie d'huile de tournesol : découvrez la liste des produits dont la composition a été modifiée

La DGCCRF a accordé plus de 2900 dérogations permettant aux industriels de modifier la composition de leur produit sans modifier l'emballage. Retrouvez l'intégralité des produits concernés.

Votre brandade de morue favorite a un goût différent depuis quelques semaines et vous vous demandiez si la recette avait changé ? Vous avez un fin palais, puisqu'il est fort possible qu'elle fasse partie de la liste des plus de 2900 produits dont la recette a été récemment modifiée. En cause, la guerre en Ukraine, qui affecte fortement l'approvisionnement de l'industrie alimentaire pour la production de certaines denrées. De nombreux industriels ont dû s'adapter pour faire face à des pénuries, notamment celle frappant l'huile de tournesol, et la remplacer par un substitut n'affectant ni la santé du consommateur, ni le goût du produit dans une trop grande mesure.

Il a donc fallu remplacer certains ingrédients rapidement, sans pouvoir imprimer de nouveaux emballages avec la nouvelle composition. Le ministère de l'Économie a de fait accordé une flexibilité aux industriels en matière d'étiquetage. L'objectif : « assurer la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché tout en garantissant la sécurité et en préservant l'information du consommateur », précise la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) sur son site.

Dérogation obligatoire

Pour être autorisé à distribuer le produit dont la recette est modifiée, chaque opérateur a l'obligation de déposer une demande de dérogation à la DGCCRF afin de pouvoir apposer la mention d'une modification d'ingrédients sur l'emballage. Ces dérogations, qui font l'objet d'une étude par l'autorité, sont accordées pour une durée de six mois si elles sont acceptées. Elles font aussi l'objet d'un réexamen au bout de trois mois.

La direction de la concurrence vérifie également que l'écart entre la composition effective du produit et son étiquetage « n'induit pas un risque pour le consommateur ou ne le prive pas d'une information essentielle sur la qualité d'un produit ». Une fois la dérogation accordée, la DGCCRF impose l'inscription d'une information directe sur l'étiquetage du produit, « de façon visible et lisible ». Si la mention «DEROG» figure près de la date de péremption du produit, cela signifie qu'une modification a bel et bien été apportée dans la composition.

Le Figaro vous permet d'accéder à la liste qui recense les près de 3000 produits dont la composition a été modifiée à cause des pénuries liées au conflit russo-ukrainien. Vous y trouverez des informations sur le nom du produit, sa marque mais aussi sur la nature du changement dans la composition d'ingrédients. Enfin, il est aussi possible de rentrer le numéro de code-barres de votre produit dans notre moteur de recherche, et ce dernier vous indiquera si le produit en question est concerné par une modification dans sa recette.

Parmi la liste de produits, on retrouve des biscuits apéritifs, des plats préparés, du chocolat, des soupes, des sauces... La plupart des produits présents dans cette liste contenaient de l'huile de tournesol, désormais remplacée par de l'huile de colza dans la majorité des cas. D'autres huiles ont été employées afin de faire office de substitut, comme l'huile de coco, palme ou encore soja.