PEL : peut-on hériter d’un plan qui rapporte 5%, voire plus ?

Un PEL peut être transmissibles sous conditions. (© DR)

Pour hériter d’un plan d’épargne logement (PEL) d’ancienne génération à taux élevé deux conditions doivent être remplies : le jour du décès du titulaire, le plan doit avoir moins de dix ans et le plafond de versement ne doit pas avoir été atteint. Qui peut en profiter ?

Dans un univers de taux bas avec un Livret A qui ne rapporte plus que 1%, le taux des PEL d’anciennes générations, sans risques, sans frais et souvent sans impôts, font tourner la tête : « 43% des plans représentant 45% de l’encours ont un taux d’intérêt égal à 2,5%, et 5% des PEL représentant 11% de l’encours sont rémunérés à un taux au moins égal à 5,25% », lit-on dans le dernier rapport sur l’épargne réglementée de la très sérieuse Banque de France.

Contrairement à d’autres produits d’épargne réglementée tel le Livret A ou le LDDS, un plan d’épargne logement (PEL) n’est pas forcément clôturé au décès de son titulaire.

Parmi les vieux plans à taux élevé, seuls ceux ouverts entre mai 2012 et janvier 2015 à 2,5% remplissent potentiellement les conditions pour être transmis à la nouvelle génération. Les PEL à 2% ouverts entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 sont aussi concernés. Ainsi que ceux à 1,5% ouverts entre le 1er février 2016 et le 1er juillet 2016. Il est