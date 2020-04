Passer son code moto... à La Poste !

Tandis qu'il est déjà possible de passer l'examen du code de la route auto dans un bureau de La Poste, cette possibilité est désormais élargie au code moto cette fois.

iStock-vladispas

Du nouveau à moto

Une démarche simple et rapide

Circuler en deux-roues est votre rêve mais vous n'avez pas encore passé le permis moto ? Avant de vous soumettre à l'examen pratique vous devrez passer par la case théorie car depuis le 1er mars 2020, un nouvel examen appelé ETM - Examen Théorique Moto - a été spécialement créé. Il se distingue du traditionnel code automobile par le fait qu'il passe en revue une quarantaine de questions en rapport direct avec la conduite d'une moto, de la signalisation en passant par l'entretien mécanique ou encore le positionnement sur la route. A cette nouveauté vient s'en ajouter une deuxième puisque les candidats ont désormais la possibilité d'effectuer ce test dans un des 600 bureaux de La Poste agréés par l'Etat. S'inscrire dans une auto-école afin de bénéficier des enseignements théoriques du code moto demeure toujours bel et bien nécessaire et cela est même chaudement recommandé, même s'il ne s'agit pas d'une obligation. Il est en effet tout à fait possible de passer le code moto en candidat libre. Toujours est-il que ce nouveau cadre légal va de fait permettre au plus grand nombre de passer l'examen plus rapidement qu'auparavant, l'Etat ayant mécaniquement augmenté le nombre de centres d'examens.Pour passer son code moto dans un des bureaux de La Poste, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site officiel www.lecode.laposte.fr pour s'inscrire à l'une des sessions d'examen, que cela soit via son auto-école ou en candidat libre donc. Lors de la démarche, le candidat se voit proposer différents centres d'examen de même que différents jours et créneaux horaires. Et ce dans un délai allant de trois mois avant la date de l'examen jusqu'à la veille. Pour ce qui est du coût de l'examen, il n'est pas prohibitif puisque le gouvernement l'a fixé au prix unique de 30€. Le jour J, l'examen se déroule de la même manière que le code auto, c'est-à-dire en répondant à une série de questions sur une tablette tactile. Le code moto passe en revue quarante questions extraites de façon totalement aléatoire d'une large base de données nationale. L'une des autres nouveautés réside dans le fait que les candidats sont munis d'un casque audio, car chacun d'entre eux répond à un questionnaire unique, qui diffère totalement de celui des autres candidats présents dans la salle. A l'issue de la session, chaque candidat obtient le résultat de son examen dans un délai de deux heures. Si passer son code moto à La Poste est nouveau pour les candidats au permis deux-roues, cela ne l'est pas pour La Poste qui a déjà fait passer le code auto à plus de 3 millions de Français depuis 2016. L'institution est donc déjà bien rôdée à l'exercice, ce qui élimine d'éventuels couacs.Grâce à cette nouveauté, les délais de passage de l'examen du code moto devraient être significativement raccourcis.