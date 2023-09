Paris : un immeuble de 9 300 m² datant des années 1930 vendu pour 230 millions d'euros

L'immeuble datant des années 1930 avait été acheté par Covivio en 2006. (Photo d'illustration) (Pixabay / Free-Photos)

Un immeuble de plus de 9 000 m² a été récemment vendu à Paris. Situé dans le VIIIe arrondissement, le bâtiment détenu par le groupe Covivio et rénové de frais est parti pour 230 millions d'euros. Il accueillera très prochainement une entreprise de l'industrie du luxe.

Une vente majeure pour un bien d'exception. Un immeuble situé rue d'Anjou, dans le VIIIe arrondissement de Paris, a récemment été vendu pour 230 millions d'euros. C'est le groupe Covivio, ancien propriétaire du bien, qui a annoncé la nouvelle jeudi 21 septembre 2023, rapporte Actu Paris .

Une rénovation terminée en 2025

Acquis par Covivio en 2006, l'immeuble a accueilli dans ses locaux les groupes Orange et La Poste jusqu'à fin 2021. À leur départ, Covivio a lancé une « restructuration complète » du bâtiment « afin de réinventer cet actif […] selon les besoins et usages d'aujourd'hui » .

Ancien central téléphonique, l'immeuble a été construit dans les années 1930. D'une surface totale de 9 328 m², il est encore en travaux et sera livré en 2025, selon Covidio. Une entreprise française de l'industrie du luxe le pré-loue déjà et s'y installera pour de bon une fois la restructuration terminée.

À terme, l'immeuble parisien proposera « des plateaux de bureaux de 1 000 à 1 500 m² » et « une offre de services de très grande qualité et innovante (restauration, work café, salle polyvalente, espace fitness) » , énumère Covivio, cité par Actu Paris . Plusieurs espaces extérieurs de type terrasse et rooftop viendront compléter l'espace.