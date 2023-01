Paris est la ville la plus attractive pour les ultra-riches

Malgré l’ambiance «anti-riches» qui prend de l’ampleur en France, la Ville lumière attire de plus en plus d’étrangers fortunés.

Deuxième cocorico! Première destination touristique mondiale , Paris est aussi la ville préférée des riches acheteurs immobiliers, selon le classement annuel du réseau Barnes qui a sondé les ultra-riches (dont le patrimoine dépasse les 30 millions de dollars, soit plus de 27 millions d’euros, et qui sont un peu moins de 400.000 dans le monde). Cette attractivité inattendue contraste avec l’ambiance plutôt morose qui entoure actuellement la Ville lumière et plus généralement les actions «anti-riches» qui se multiplient en France . « Nos clients n’en parlent pas. Cette ambiance ne les touche pas du tout », affirme Richard Tzipine, vice-président de Barnes.

Stables en 2019 et 2020, les acquisitions à plus de 3 millions d’euros ont grimpé de 43% en 2021 et de 14% en 2022. « Ces acquisition s ne se retrouvent plus seulement dans les 6e, 7e, 8e ou dans le Marais mais aussi dans les 10e, 19e et 20e qui sont les nouveaux quartiers en vogue . Le marché haut de gamme s’étend à tous les arrondissements qui ont chacun leur Triangle d’Or! », analyse Richard Tzipine. C’est le cas de l’inattendu 9e. C’est là, quartier Saint-Georges précisément, qu’un grand appartement a été vendu plus de 75.000 euros le m² . Un record pour 2022!

Paris peut compter sur le retour d’expatriés français mais aussi celui des étrangers, à commencer par les Américains qui profitent d’un taux de change favorable . « Une nouvelle clientèle a fait son apparition: des jeunes entrepreneurs high-tech, de 35-40 ans, attirés par le nord de Paris et notamment Montmartre, ainsi que l’est de la capitale », détaille Richard Tzipine.

Baisse des prix de 10% en 2023?

Mais, à l’instar du marché traditionnel, le luxe va également connaître des signes au mieux de ralentissement voire de baisse des prix à Paris. « Nous anticipons une baisse de 5 à 10% des prix. Le marché va être plus tendu », anticipe Richard Tzipine. L’offre gonfle et la demande se fragilise du fait de la hausse des taux de crédit et du coût des travaux notamment de rénovation énergétique. Un chiffre pour illustrer cette nouvelle donne: 48. C’est le nombre de ventes «flash» (réalisées en moins de 72 heures) réalisées par le réseau Barnes en 2022. Environ deux fois moins qu’en 2021 (92)! « Les acheteurs sont plus exigeants mais aussi plus raisonnables sur les acquisitions à moins de 3 millions d’euros », confirme Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes.

Paris est non seulement la nouvelle coqueluche des ultra-riches mais aussi le seul représentant européen du top 6. Figurant régulièrement dans le top 3, Londres est rentré dans le rang et occupe la 7e place du classement. Les États-Unis placent trois villes dans le top 5: Miami (2e), New York (3e) et Austin (4e). Bien que détrônée par Paris, la cité floridienne attire une population de plus en plus jeune. « Ils avaient prévu de rester 3 à 6 mois et ont finalement découvert qu’il faisait beau toute l’année et que les prix de l’immobilier sont deux fois moins chers qu’à New York bien qu’ils aient grimpé de 50% en 3 ans », décrypte Thibault de Saint-Vincent.

Dubaï, de la 47e à la 5e place

Mais la plus belle performance de ce palmarès est celle de Dubaï qui fait une entrée fracassante dans le top 5. La plus grande ville des Émirats arabes unis, très prisée par la clientèle russe , grimpe de 42 places! « C’est la ville du futur , annonce Thibault de Saint-Vincent. La ville s’est transformée en un demi-siècle . Elle est composée à 90% d’expatriés, ce qui permet aux nouveaux arrivants de se créer une vie sociale plus facilement ». Ajoutez à cela une fiscalité attractive: les expatriés résidents sont exonérés d’impôt sur le revenu, la TVA s’élève à seulement 5% (20% en France). Même l’impôt sur les bénéfices, bien qu’en hausse, reste très attrayant (9% pour les bénéfices supérieurs à environ 100.000 euros. Quant aux investisseurs, ils peuvent espérer des taux de rendement compris entre 8% et 12%.