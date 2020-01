Paref Gestion lance une nouvelle SCPI : Novapierre Italie

Après avoir travaillé avec succès le marché immobilier allemand en développant la SCPI Novapierre Allemagne, lancée en 2014 et qui a atteint une capitalisation supérieure à 500 millions €, puis Novapierre Allemagne 2 en juin dernier, Paref Gestion vient d'annoncer le lancement d'un nouveau véhicule : Novapierre Italie, une SCPI qui investira dans l'immobilier de tourisme en Italie. Cette nouvelle SCPI, la première du marché 100% dédiée à l'Italie, vise un taux de distribution autour de 5%.

Le choix de l'Italie n'est pas un hasard : il s'agit tout simplement de la 5ème destination touristique mondiale et la 3ème en Europe derrière la France et l'Espagne, selon la World Tourism Organisation. Et la croissance de la fréquentation touristique est très forte : +7% entre 2017 et 2018. Par contraste, l'offre d'hébergement touristique n'est pas adaptée à la demande de la clientèle internationale avec un taux d'hôtels haut de gamme 4 et 5 étoiles trop faible (respectivement 19% et 2% du parc). Il y a donc une réelle opportunité à investir sur ce marché pour accompagner la transformation prévisible de l'offre hôtelière italienne.

Les actifs immobiliers ciblés par cette nouvelle SCPI seront des murs d'hôtels et de résidences de tourisme situés dans des villes à forte identité culturelle ou reconnues comme des destinations de villégiature en Lombardie, en Sicile, en Toscane, voire dans les Pouilles ou en Sardaigne. L'idée est de privilégier à l'achat des immeubles dont l'exploitation n'est pas optimisée pour ensuite les revaloriser par des opérations de rénovation et un repositionnement marketing. Un travail sera aussi fait sur la structure des baux et la qualité des opérateurs dans le but de monter en gamme et de pérenniser les revenus des actifs.

« Fidèle à son ADN de précurseur et après avoir été pionnier sur l'immobilier commercial en Allemagne, nous sommes fiers de proposer aux investisseurs un nouveau produit dédié à un secteur économique en pleine essor : l'immobilier de tourisme en Italie, déclare Anne Schwartz, directrice générale de Paref Gestion. Le lancement de Novapierre Italie élargit et renforce la gamme Novapierre pour offrir aux épargnants de nouveaux horizons d'investissements. L'expertise de Paref Gestion, combinée à la connaissance approfondie du marché de l'équipe Paref présente localement, nous permettent d'offrir à nos associés un placement créateur de valeur à long terme. »