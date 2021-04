Pandémie : les entreprises ont aussi amassé des liquidités

En 2020, plusieurs entreprises ont été durement touchées par la crise. Mais on note aussi que la trésorerie de diverses sociétés a atteint un niveau élevé.

Pande?mie, les entreprises ont aussi amasse? des liquidite?siStock-turk_stock_photographer

Baromètre Bpifrance et institut Rexecode

Que vont faire les entreprises de ces liquidités ?

Des inégalités constatées

L'institut Rexecode et Bpifrance Le Lab recueillent, chaque trimestre, les impressions des dirigeants français de TPE/PME sur la trésorerie de leur(s) société(s) et autres délais de paiement. Cette année, plus de 500 réponses ont été obtenues entre le 2 et le 12 février. Et le constat des dirigeants est le suivant : le niveau actuel de leur trésorerie n'avait pas été atteint depuis 2017. De plus, 55 % des dirigeants d'entreprises prévoient une stabilisation de leur trésorerie, 36 % s'attendent à une dégradation de cette dernière. Enfin, 9 % se montrent plus optimistes et anticipent une amélioration de leur trésorerie. Les délais de paiement ayant été allongés et l'État ayant versé des aides en raison de la pandémie, cela permet même aux dirigeants de vouloir investir (55 % cette année contre 41 % fin 2020). « On revient au niveau de février 2020, juste avant le déclenchement de la crise » a ainsi indiqué Baptiste Thornary, chef économiste de Bpifrance. « Si la majorité des dirigeants de PME et TPE semblent confiants quant à la solidité financière de leur entreprise face à la crise, de l'ordre de 10 % d'entre eux font part de fortes difficultés. [...] 8 % disent craindre ne pas pouvoir rembourser leur PGE [prêt garanti par l'État]. 16 % jugent le niveau actuel de leurs fonds propres très contraignant pour le développement de leur entreprise et 14 % d'entre eux jugent que leur niveau d'endettement serait très contraignant. »Selon Euler Hermes, les réserves de liquidités des sociétés françaises ont connu une hausse de 184 milliards d'euros en 2020. Mais à quoi vont servir ces liquidités ? Pour Ana Boata (directrice des recherches macro-économiques au sein d'Euler Hermes), elles vont, dans un premier temps, aider les entreprises à payer les impôts et autres charges ayant été décalés en raison de la crise. « Nous estimons qu'en France, 66 milliards d'euros devront être remboursés en 2021. » L'excédent de trésorerie permettra ensuite de financer des opérations de croissance externe. « Certaines entreprises ont fortement augmenté leur ratio d'endettement, ce qui va dans certains cas se solder par un besoin d'absorption. » En outre, grâce à ces liquidités, diverses entreprises vont pouvoir se moderniser en achetant de nouvelles machines qui vont leur permettre d'augmenter leur productivité.Toutes les entreprises françaises ne sont malheureusement pas concernées par un excédent de liquidités. Ainsi, si la construction et le domaine manufacturier s'en sortent plutôt bien, ce n'est pas le cas des secteurs à l'arrêt comme la restauration, la culture, l'hôtellerie ou encore les loisirs. « Une hausse temporaire des prix est [par conséquent] à craindre, d'autant plus que l'épargne des Français est importante. » Pour terminer, Ana Boata conseille au gouvernement de maintenir ses dispositifs d'aides « sinon la reprise sera de très courte durée ».