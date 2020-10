Palmarès retraite 2020: les villes championnes de l'attractivité

Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), Arcachon et Andernos-les-Bains (Gironde) arrivent en tête des critères démographiques de notre palmarès des villes où prendre sa retraite.

Saint-Hilaire-de-Riez (85), Arcachon (33) et Andernos-les-Bains (33): la côte Atlantique est à l'honneur pour notre classement des villes qui bichonnent le plus leurs retraités et en attirent le plus («démographie»). Pour ne pas avantager les métropoles, nous avons pris en compte non seulement le nombre de retraités mais aussi leur présence relative ainsi que le solde migratoire, à savoir la différence entre le nombre de départs et d'arrivées, entre 2014 et 2016.

» Retrouvez l'intégralité du classement exclusif des villes où il fait bon prendre sa retraite

Dans ce domaine, les villes moyennes, où les taux de retraités peuvent approcher voire dépasser les 50% (comme pour certaines villes du littoral Atlantique), s'en sortent mieux que les grandes métropoles. C'est le cas des Sables-d'Olonne (85) et de Fréjus (83) qui ont vu les rangs de leurs retraités grossir de plus de 1200 personnes , selon l'Insee.

Mais aussi des trois villes primées dans notre classement «démographie» dont le solde migratoire a grimpé entre 400 et 500 sur la même période. Et comme dans ces communes, la part des retraités est très élevée (entre 40% et 50%), c'est en toute logique que ce sont ces villes où le nombre de seniors a le plus augmenté: entre +10% et +19%.

À l'inverse, c'est Marseille et...Nice, ville pourtant très prisée par les retraités, qui ont perdu le plus de retraités entre 2014 et 2016: plus de 2000 personnes. La voisine cannoise, certes près de cinq fois moins peuplée, affiche un solde migratoire positif: +178 retraités sur la même période.