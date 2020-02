Palmarès des villes où vivre en famille: quelles sont les plus dynamiques?

INFOGRAPHIE - Premier volet de notre classement exclusif des villes où il fait bon vivre en famille: le dynamisme démographique et économique.

Ce sont les deux moteurs essentiels du dynamisme d'une ville: son évolution démographique et son activité économique. Nous avons tenté de les évaluer avec une batterie de données officielles qui couronne un trio sensiblement au-dessus du lot et qui se tient dans un mouchoir de poche: Toulouse, Nantes et Lyon. On retrouve d'ailleurs ce trio dans le même ordre pour le nombre d'emplois créés en 5 ans. Toulouse est par ailleurs également portée par sa jeunesse (132 jeunes de moins de 20 ans pour 100 habitants de plus de 60 ans) même si son taux de chômage (8,5 %) est supérieur à ses deux rivales directes.

De son côté, Nantes présente un profil équilibré avec de bons résultats sur tous les critères, notamment sur le taux de chômage (7%). Quant à Lyon, on y observe une croissance démographique un peu plus faible mais elle présente le meilleur salaire moyen du top 10 (2450 euros). Sur ce seul élément, seules Paris et Aix-en-Provence font mieux.

Cholet et Annecy ont le plus faible taux de chômage

On note aussi que ce classement intermédiaire, contrairement à d'autres, est assez peu favorable aux villes moyennes: on n'en compte qu'une dans le Top 10 (Meaux) et trois dans le Top 15 (avec Colmar et Chambéry). D'ailleurs, Meaux qui est reléguée dans les tréfonds du classement général doit cette performance à sa très importante part de famille avec enfants et à la jeunesse de sa population, les autres critères étant bien moins remarquables. Sachez par ailleurs que les villes ayant connu le plus fort gain de population en 5 ans sont Bayonne, Béziers et Montauban (+14,1%, +7,1% et +6,9%). Quant aux villes présentant le plus faible taux de chômage, le résultat est assez inattendu avec le duo Cholet et Annecy affichant 5,7%. Cinq autres villes sont situées sous la barre des 7%: Niort, Rennes, Colmar, Poitiers et Chambéry.