Paiement des pensions de retraite : le calendrier 2022 publié

Un retraité qui aurait cotisé à différentes caisses de retraite peut recevoir ses différentes pensions à divers moments. (Pixabay / wir_sind_klein)

Selon le régime de retraite, on ne perçoit pas sa pension au même moment. Il existe différents calendriers selon les caisses de retraite.

Tous les retraités ne perçoivent pas leur pension au même moment. Cela dépend du régime de chacun. Ainsi, si vous disposez d'une retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco, la pension est versée « à terme à échoir », soit au début de chaque mois. Ce qui n'est pas le cas de la retraite de base de la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) qui est versée « à terme échu », donc pour le mois écoulé, rappelle Capital .

Les pensions retraite de base des salariés du privé sont envoyées le 9 de chaque mois. Mais en cas de jour non ouvré, elles sont payées le premier jour ouvré précédent. Ainsi, les pensions du mois de mars seront réglées le 8 avril, celles du mois de juin, le 9 juillet et celle de septembre, le 7 octobre. Pour les complémentaires Agirc-Arrco, les règlements sont au début de chaque mois pour le mois en cours. Mais, en cas de jour non ouvré, le paiement est décalé au premier jour ouvré suivant. Ce sera par exemple le cas le 2 mai prochain.

Même cas pour les fonctionnaires et libéraux

Pour les fonctionnaires et les professionnels libéraux, les pensions de base et complémentaires sont payées en fin de mois pour le mois en cours. Les indépendants artisans et commerçants doivent attendre leur versement entre le 8 et le 10 du mois suivant. C'est aussi le cas des retraites de la MSA, à l'exception du mois de septembre où le paiement interviendra à mois échu, le 7 octobre.

Conséquence de ces différents calendriers, un retraité qui aurait cotisé à différentes caisses de retraite peut recevoir ses différentes pensions à divers moments. Chaque caisse de retraite publie son calendrier sur son site Internet. Notons que la disponibilité du paiement ne signifie que l'argent est sur le compte du retraité. Il faut tenir compte du délai de traitement bancaire qui peut prendre plusieurs jours selon les banques.