Oubliez le livret A, le livret B séduit de plus en plus : voici pourquoi cette épargne peut être intéressante

Shutterstock

Face aux turbulences financières et économiques ainsi qu’à la baisse de rendement du Livret A, de nombreux épargnants cherchent des solutions alternatives pour placer leur argent. Parmi elles, le Livret B commence à séduire de plus en plus de Français. Décryptages.

Le Livret A est depuis longtemps le placement préféré des Français. Sécurisé, défiscalisé et facile d’accès, il permet d’épargner jusqu’à 22 950 euros tout en bénéficiant d’un taux d’intérêt garanti par l’État. Pourtant, ces derniers mois, son attrait semble s’éroder, d’autant plus que son taux a été bloqué à 3 % le 1ᵉʳ février 2024 et ce jusqu’à l’été 2025. Une baisse qui a déçu bon nombre d’épargnants espérant une rémunération plus attractive face à l’inflation et aux fluctuations économiques.

Un contexte qui donne la part belle à un autre produit d’épargne : le Livret B. Moins connu, il présente des caractéristiques différentes qui séduisent un nombre de plus en plus important de Français. Plus souple que son prédécesseur, il offre une liberté beaucoup plus importante à ses détenteurs grâce à son absence de plafond ce qui en fait un choix intéressant pour ceux qui privilégient avant tout la flexibilité financière. Mais que faut-il réellement savoir avant d’ouvrir un Livret B ? Et quels sont les avantages de ce livret bien moins connu que le livret A ? On vous dit tout !

Le livret B : un placement ouvert à tous et facile d’accès

À la différence du Livret A, qui est réglementé par l’État, le Livret B est un produit bancaire proposé par les établissements financiers avec une plus grande liberté. Disponible sous deux formes, un super livret avec un taux d’intérêt à court terme plus important et une version standard, ce placement est accessible à tous, sans condition d’âge ni de revenus. Même les mineurs peuvent en ouvrir un avec l’accord de leurs parents. Autre avantage, les livrets A qui ont subi de nombreuses restrictions comme la limitation des virements provenant des grands-parents vers leurs petits-enfants, les livrets B eux sont beaucoup plus souples.

L’un de ses principaux avantages réside dans l’absence de plafond. Contrairement au Livret A, dont les dépôts sont limités, le Livret B permet d’épargner autant que souhaité. Contrairement aux livrets réglementés, le taux d’intérêt du Livret B n’est pas fixé par l’État, mais déterminé librement par les banques avec une seule contrainte : ne jamais dépasser le taux du livret A. En moyenne, il oscille entre 0,10 % et 0,50 %, ce qui reste inférieur aux 3 % garantis par son prédécesseur. Cependant, certaines banques proposent des taux promotionnels sur de courtes périodes pour attirer les épargnants.

Le livret B : des avantages et des inconvénients

Un point important à noter : contrairement au Livret A et au LDDS, les intérêts du Livret B sont imposables. Ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, comprenant 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Un paramètre qui réduit donc légèrement la rentabilité réelle de ce placement. Mais le Livret B présente plusieurs atouts qui expliquent son succès croissant, en plus de n’imposer aucun plafond et d’être accessibles aux petits épargnants puisque son montant de dépôt minimum est très faible, il permet également de retirer son argent à tout moment sans pénalité. S’il est possible d’ouvrir plusieurs livrets B, ils sont protégés par les Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), qui couvre jusqu’à 100 000 euros par établissement bancaire en cas de faillite.

Si toutes les banques ne le commercialisent pas, ce qui peut restreindre le choix des épargnants, le Livret B est une solution intéressante pour ceux qui recherchent une épargne flexible et sans plafond. Il peut par exemple être un bon complément au Livret A. Mais avant d’ouvrir un compte, il est fortement recommandé de comparer les offres des différentes banques pour bénéficier des meilleures conditions et du taux le plus avantageux sachant que ce dernier est fixé librement par les établissements bancaires.