EuroMillions : une cagnotte record de 250 millions d’euros à décrocher ce vendredi 13 juin

Alors que la superstition entoure cette date particulière, la Française des Jeux propose une cagnotte record pour ce nouveau tirage. Le jackpot, déjà tenté mardi sans succès, pourrait faire basculer la vie d’un joueur européen… voire français.

Vendredi 13, jour de chance ou d’infortune ? La réponse se jouera peut-être ce soir. L’ EuroMillions remet en jeu sa plus grosse cagnotte possible : 250 millions d’euros, une somme astronomique remportée une seule fois auparavant dans l’histoire du jeu.

Mardi dernier, aucun joueur n’est parvenu à cocher la combinaison gagnante. Pourtant, cinq participants – dont un Français – ont frôlé l’exploit avec cinq bons numéros et une seule étoile, repartant tout de même avec 5,9 millions d’euros chacun. Il leur manquait un seul chiffre pour décrocher le pactole, qui comprenait les numéros 19, 36, 39, 40 et 45, accompagnés des étoiles 5 et 6.

La cagnotte maximale autorisée par le règlement, soit 250 millions d’euros, reste donc à gagner ce vendredi 13 juin. Une opportunité rare, qui fait écho au précédent record de mars dernier, où un joueur autrichien était finalement devenu le plus gros gagnant de l’histoire, après vérification du tirage initialement annoncé sans vainqueur.

Et si le prochain grand gagnant était français ? Pour mémoire, le record national reste détenu par une joueuse polynésienne, qui avait remporté 220 millions d’euros en octobre 2021 en jouant depuis Tahiti… pour la toute première fois.

Comment tenter sa chance ?

Pour participer à l’EuroMillions, rien de plus simple. Il suffit de cocher 5 numéros parmi 50, et 2 étoiles parmi 12. Le tarif d’une grille simple est de 2,50 euros, en point de vente ou en ligne via le site ou l’application de la FDJ. Vous avez jusqu’à 20h15 (heure de métropole) ce vendredi soir pour jouer.

Les amateurs de jeux en ligne peuvent aussi choisir l’option «Flash», qui sélectionne les numéros automatiquement. Les plus stratégiques, eux, peuvent remplir plusieurs grilles et même opter pour une grille multiple, avec plus de combinaisons… et un prix de mise plus élevé.

Les chances de remporter la cagnotte sont, bien sûr, minces : il existe plus de 116 millions de combinaisons différentes pour une grille simple. Mais comme le rappelle la FDJ, les gains commencent à partir de deux bons numéros, et certains tirages offrent aussi des récompenses avec une seule étoile si vous avez opté pour l’option Étoile+. En cas de gain supérieur à 500.000 euros, le joueur doit contacter le service Relations Gagnants de la FDJ pour récupérer ses gains en toute sécurité.

Le jackpot est une nouvelle fois remis en jeu ce vendredi, à son plafond de 250 millions d’euros. Déjà décroché une seule fois en mars dernier, ce vendredi 13 pourrait bien faire mentir les superstitieux.