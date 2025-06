« Phase de stabilisation » dans le marché immobilier des maisons individuelles en Ile-de-France

Les ventes de maisons en Ile-de-France n'ont pas connu la croissance attendue par les professionnels. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Reprise ou pas reprise, telle est la question. En Ile-de-France, la hausse des taux immobiliers et le durcissement des conditions d’accès au crédit ont fait chuter les prix des maisons individuelles ces dernières années. Le phénomène intervenait après une forte hausse enregistrée entre 2020 et 2022 durant le Covid. Si le début de l’année 2025 avait fait miroiter aux promoteurs la promesse d’une reprise du marché, la tendance reste en réalité limitée et circonscrite à certaines parties de la région, rapporte Le Parisien .

« Un printemps un peu mou »

« Depuis la fin de l’année, on se retrouve dans une phase de stabilisation et de petite reprise. On est un peu mieux qu’au niveau national, mais c’est un printemps un peu mou… » , a analysé Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez SeLoger-Meilleurs Agents. Du côté des chiffres, on parle d’une augmentation limitée à 0,6 % du prix des maisons en moyenne entre mars et juin 2025. Sur un an, c'est une baisse de 1,5 % qui a été observée. Elle atteint même -10,3 % sur trois ans.

Au cours des trois derniers mois, c’est la Seine-Saint-Denis qui a montré les signes les plus clairs de reprise. Le prix moyen des maisons y est de 3 405 euros/m2, ce qui correspond à une hausse de 2,9 % depuis mars. Sur un an, l'évolution est toutefois stable à -0,7 %. Dans le Val-de-Marne, en revanche, si le prix moyen n’a augmenté que de 0,7 % sur les trois derniers mois pour atteindre 4 779 euros/m2, une hausse sur un an de 3 % a été enregistrée, signe d’une demande soutenue, en particulier dans les secteurs les plus recherchés. Dans la grande couronne, les Yvelines (+1,1 %, 3 835 euros/m2) et le Val-d’Oise (+0,6 %, 3 091 euros/m2) montrent également de timides signes de reprise sur les trois derniers mois.

Plusieurs facteurs à prendre en compte

En Ile-de-France, on est par contre loin de la reprise dans le micro-marché des Hauts-de-Seine. Dans ce département qui ne compte que 12 % de maisons, les prix ont encore baissé de -4,7 % sur un an et sont désormais à 6 669 euros/m2. Le prix est-il toutefois le secteur facteur de reprise ? Pas seulement, d’après Olivier Descamps, directeur général du réseau de mandataires IAD France. « Ça s’améliore également dans les départements où des lignes de RER ont été prolongées, où il y a plus de TER… » , a-t-il expliqué.

Mais alors, que peut-on espérer pour l’avenir sur ce marché ? Tous les acteurs semblent confirmer le démarrage d’une tendance à la reprise, portée par la stabilisation des taux, qui atteignent actuellement 3,35 % en moyenne sur 20 ans. En clair, c’est peut-être le moment d’acheter, avant que le prix des maisons en Ile-de-France ne remonte en flèche.