Où placer votre argent si vos livrets A et LDDS sont pleins ?

Les versements sur le Livret A se sont envolés en 2020. (© Adobestock)

Vos Livrets A et LDDS sont au plafond ? Il existe d'autres placements, plus ou moins risqués et plus ou moins liquides, pour faire fructifier votre épargne. Tour d'horizon et conseils pratiques.

Les encours des livrets réglementés se sont envolés en 2020. À fin novembre, les versements nets atteignaient 27,23 milliards d'euros sur les Livrets A et 7,81 milliards sur les Livrets développement durable et solidaire (LDDS) portant l'encours total de ces deux placements à 446 milliards d'euros.

Comme de nombreux Français, vous avez rempli vos livrets à ras bord ? Les plafonds de versement (22.950 euros sur le Livret A et 12.000 euros sur le LDDS) ont été atteints et vous ne pouvez plus y déposer le moindre centime ?

Ce n'est pas une raison pour laisser votre épargne dormir sur un compte courant. Voilà trois solutions pour placer judicieusement votre argent, selon votre profil et votre horizon d'investissement.

Fonds en euros et livrets bancaires

Pour un placement offrant des caractéristiques proches de celles du Livret A ou du LDDS - à savoir un support sans risque et liquide - aucune solution miracle n'existe.

Le célèbre fonds en euros des contrats d'assurance vie coche de nombreuses cases. Il est (presque) sans risque et l'argent est généralement disponible en quelques jours. Les meilleurs contrats offrent en outre un rendement supérieur à celui du Livret A. Problème, trouver un assureur qui accepte des versements à 100% sur le fonds en euros sans frais à l'entrée est aujourd'hui une véritable tannée.

Plus accessible, les livrets bancaires offrent une