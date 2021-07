«Où placer pour des gains rapides dès cet été ?» Nos conseils à Henri et Katell

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Shutterstock)

C'est la Bourse qui possède le plus de potentiel. Nous recommandons à notre couple d'abonnés des fonds à effet de levier qui permettent de gagner à la hausse mais aussi à la baisse. Attention, stratégie risquée!

Ce sera Hydra, Santorin et Mykonos. Quoi qu'il en coûte. Quelles que soient les contraintes sanitaires.

Après avoir annulé leurs vacances en Grèce en 2020 à cause de la crise sanitaire, Henri et Katell ont bien l'intention cette année de passer trois semaines de rêve dans les Cyclades fin août. «Nous avons les billets d'avion et les hôtels sont réservés.» Ils ont tout prévu, ou presque : «si notre vol est annulé pour raison sanitaire, nous irons en voiture et ferry en passant par l'Italie». C'est dit!

Mariés depuis 2015, Henri et Katell possèdent un caractère bien trempé. Ils se présentent volontiers comme «speed». Comprenez : toujours en mouvement, impatients, éternels insatisfaits. «C'est notre moteur, ce qui nous fait avancer.» Avec un tel tempérament, la marmite est souvent prête à exploser. Alors, pour décompresser, ils se défoulent, hors périodes Covid, sur les tatamis et tapis de course de la salle de sport de leur quartier. Henri pratique assidûment la boxe française.

Sur le plan professionnel aussi, ils entendent que les choses aillent vite. Après des études dans la même école de commerce, ils ont pris des orientations différentes. Katell a bifurqué vers le marketing. Elle travaille dans la tech pour un éditeur de logiciels. Son mari est commercial dans le bâtiment. Il dirige une équipe responsable de l'Île-de-France.

Parlons vrai. La