Où placer 10.000, 50.000, 100.000 euros pour quelques mois ?

Des réponses pour placer vos économies sur une courte période. (© Fotolia)

Vous avez vendu votre voiture, une collection de timbres, un petit bout de terrain ou votre appartement et vous n'aurez pas un besoin immédiat de vos liquidités ? Qu'il s'agisse de 10.000, 50.000 ou 100.000 euros, il faut trouver un support où placer cet argent en ne prenant pas de risque puisque l'horizon d'investissement est très court tout en le faisant fructifier. Voici nos solutions.

Vous disposez d'une somme d'argent que vous souhaitez faire fructifier pendant quelques mois ?

Ne vous faites pas d'illusion. Même avec 100.000 euros, le gain sera très limité si vous cherchez à placer cette épargne pour une courte durée et sans prendre de risque. Au mieux, vous pouvez espérer gagner 2.000 euros par an et même probablement nettement moins.

Ceci étant dit, mieux vaut engranger quelques centaines d'euros supplémentaires que rien du tout.

Voici nos conseils selon votre situation et le montant que vous souhaitez placer. On suppose que vous ne voulez pas prendre le moindre risque car vous aurez un besoin impératif de cet argent d'ici 18 mois.

Que faire de 10.000 euros ?

Vous venez de vendre votre voiture 10.000 euros et prévoyez d'utiliser cet argent pour faire un beau voyage dans un an et demi, lorsque vous serez à la retraite.

Vous ne disposez actuellement d'aucun produit d'épargne particulier, ni PEL, ni assurance vie, si ce n'est un Livret A loin du plafond (ou un LDDS). Dans ce cas, nous vous recommandons une des trois options suivantes.

Un mix LEP-Livret A

Vérifiez votre éligibilité au Livret d'épargne populaire (revenu fiscal inférieur à 19.977 euros pour un célibataire). Si vous êtes dans les clous, ouvrez-en un et alimentez-le jusqu'au plafond (7.700 euros) et placez le solde (2.300 euros) sur votre Livret