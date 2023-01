Où investir en 2023 avec son assurance-vie ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'assurance-vie reste un des placements préférés des Français, et à raison ! En effet, ce couteau suisse de l'épargne permet d'investir sur de très nombreux marchés, de placer une partie de son capital sur un placement sécurisé (le fonds euros) et une autre sur des supports plus risqués mais aussi potentiellement attractifs (les unités de compte), le tout avec un cadre fiscal particulièrement avantageux au cours de la vie du contrat avec une fiscalité adoucie au-delà de 8 ans de détention (si l'encours tous contrats confondu n'excède pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple) et même au moment de la succession.

Ce large éventail d'investissements possibles au sein du contrat d'assurance-vie peut néanmoins amener l'investisseur à s'interroger sur les meilleurs placements à faire pour l'année 2023. Dans un contexte de forte inflation et de remontée des taux accompagnées d'une volatilité importante sur les marchés actions, l'investisseur a de quoi être déboussolé. Certains repères valables au cours des dernières décennies semblent ne plus être d'actualité. Quels actifs privilégier en 2023 sur son assurance-vie ? Découvrez dans cet article trois façons de profiter de la conjoncture actuelle avec son contrat d'assurance-vie.

Profiter de la remontée des fonds euros

D'abord, l'assurance-vie permet de se positionner sur le marché obligataire avec le fonds euros. Ce placement à capital garanti qui permet de retrouver à tout moment l'intégralité des sommes versées, est en effet investi en majorité en obligations. La performance du fonds euros est variable et ne peut être connue à l'avance. Toutefois, le rendement moyen de cette enveloppe est en baisse depuis plus de 20 ans avec une moyenne pour 2020 et 2021 de 1,3 %, soit un taux bien inférieur à l'inflation, et même au taux d'intérêt affichés par le livret A et le LDDS.

Il se pourrait cependant que la donne change en 2023 en raison de la hausse des taux directeurs des banques centrales qui devrait se répercuter sur le marché obligataire. De plus, les assureurs pourraient bien, pour renforcer l'attractivité du fonds euros face au livret A ,décider de booster le rendement du fonds euros en 2022 et 2023. Rappelons en effet que les assureurs ont la possibilité de piocher dans la provision pour participation aux bénéfices, cette « caisse » qui leur permet de conserver durant 8 ans maximum des bénéfices réalisés grâce à des investissements autres que sur le marché obligataire en vue de doper le rendement du fonds euros.

Ces deux facteurs pourraient bien entraîner une hausse du rendement du fonds euros dès 2022 et qui pourrait se poursuivre en 2023, une première depuis plusieurs décennies !

Investir sur le marché actions via des produits structurés ou des ETF

Les marchés boursiers ont été particulièrement chahutés en 2022 avec la très forte inflation qui, loin d'être temporaire comme anticipée par les banques centrales dans un premier temps, s'est installée dans la durée. Cette inflation par la demande due au déséquilibre post-Covid et aux goulets d'étranglement créés par la crise sanitaire, a également été accompagnée d'une inflation par les coûts, liée à la hausse du prix des matières premières agricoles et des combustibles fossiles, due notamment à la guerre en Ukraine.

Cette inflation marquée et durable a entraîné une réponse coordonnée des banques centrales qui toutes ont augmenté leurs taux directeurs, plus ou moins rapidement et plus ou moins fortement, mais la hausse a été généralisée et s'est souvent accompagnée d'un retrait de liquidités ou « quantitative tightening ». Ces deux mesures devraient créer un ralentissement de l'économie qui fera refluer l'inflation. Mais ce ralentissement de l'économie devrait aussi créer une récession. Tout l'enjeu sera pour les banques centrales de procéder au bon dosage afin que ces mesures créent un ralentissement modéré et temporaire et ne soient pas à l'origine d'une récession longue et sévère.

Dans ce contexte, il peut paraître difficile d'investir sur les marchés boursiers en 2023. Cependant, il nous paraît essentiel de ne pas bouder cette classe d'actifs, au rendement très attractif sur le long terme. Il pourra alors être opportun de se tourner vers des produits structurés sur de grands indices boursiers afin de miser sur la hausse du sous-jacent sur le moyen terme, tout en bénéficiant d'une protection (partielle) de son patrimoine. En effet, un produit structuré est un produit dérivé qui permet d'investir sur les marchés boursiers (le sous-jacent peut être une action, un panier d'actions, un indice boursier, etc.) avec une échéance (le produit est clôt dans 10 ans par exemple) et un mécanisme de remboursement anticipé (tous les ans, à la date de constatation annuelle, si le cours du sous-jacent est supérieur à la date de constatation initiale, le produit est rappelé et l'investisseur reçoit une partie de la plus-value) et une certaine protection du capital (si le produit court jusqu'à l'échéance, si le cours du sous-jacent est supérieur à son cours lors de la constatation initiale, alors l'investisseur reçoit une partie de la plus-value, si l'évolution est nulle ou légèrement négative, de l'ordre de -20 %, -30 %, voire -40 % ou -50 %, l'investisseur reçoit sa mise de départ, si la baisse du cours est importante, alors l'investisseur subit une perte en capital à hauteur de la baisse du sous-jacent).

Ce type de produit dérivé qui permet de bénéficier d'une protection partielle du capital en échange d'une performance capée est disponible sur les supports en unités de compte de votre contrat d'assurance-vie.

Il est également possible pour les moins averses au risque de profiter de la conjoncture actuelle pour investir dans les grands indices boursiers et se positionner ainsi via des trackers sur le marché actions avec une importante diversification, et à faible coût. De très nombreux ETF sont généralement disponibles sur les supports en unités de compte des contrats d'assurance-vie.

Se positionner sur le marché immobilier avec des SCPI de rendement

Enfin, on pourra aussi en 2023 choisir d'investir dans l'immobilier via son contrat d'assurance-vie. Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier peuvent en effet s'avérer intéressantes dans le contexte actuel d'inflation. D'abord, parce que l'immobilier est traditionnellement une valeur refuge. Même la pierre-papier, adossée à des biens tangibles, rassure. Ensuite, les prix du marché immobilier ont tendance à suivre l'inflation, tout comme les loyers d'ailleurs. Enfin, le rendement des SCPI de rendement, assez élevé, permet de protéger l'épargne des investisseurs contre l'érosion de leur capital face à l'inflation. En effet, l'ASPIM publie des rendements oscillants entre 4,5 % et 6 % ces dernières années.

Les SCPI présentent aussi des avantages indéniables : une forte diversification et une mutualisation des risques, une délégation totale de la gestion du bien, et la possibilité de se positionner sur des secteurs porteurs comme l'immobilier de la santé (EHPAD, maternités, maisons de repos) ou l'immobilier lié à la logistique du dernier kilomètre par exemple (entrepôt situé en périphérie des grandes villes) via des SCPI spécialisées. Attention tout de même, là encore, ces placements disponibles via les supports en unités de compte de votre contrat d'assurance-vie ne sont pas garantis en capital.