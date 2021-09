Orne : un homme escroqué de plusieurs milliers d'euros avec l'arnaque wash-wash

Le plaignant s'est fait escroquer 7 143 euros. (Pixabay / MOERSCHY)

En 2015, un habitant de Cerisy-Belle-Etoile (Orne) a été victime d'une arnaque au wash-wash. Il avait déjà donné plus de 7 000 euros aux arnaqueurs avant de se rendre compte de la supercherie. Deux hommes ont été condamnés pour escroquerie, mardi 7 septembre, à six mois de prison pour l'un et douze mois pour l'autre.

Deux hommes ont été condamnés, mardi 7 septembre, par le tribunal d'Argentan (Orne) pour une escroquerie remontant à fin 2014 rapporte actu.fr. Ils ont pu soutirer à un habitant de Cerisy-Belle-Etoile (Orne) la somme de 7 143 euros en utilisant notamment la technique du wash-wash.

Un prétendu héritage de 12 millions d'euros

Cette histoire, c'est d'abord celle d'une rencontre virtuelle entre la victime et une prétendue Marine Durand habitant au Luxembourg. Au bout de quelques mois de relation, la femme lui indique qu'elle vient de perdre sa mère. Cette dernière, qui vivait au Maroc, lui a laissé un héritage d'un montant de 12 millions d'euros. Elle l'informe aussi qu'elle doit se rendre au Maroc mais qu'elle a besoin d'une aide pour payer les taxes pour la succession. L'homme va débourser 2 844 euros via Western-Union.

En février 2015, la femme affirme qu'elle est retenue au Maroc et qu'elle a besoin de 800 euros pour payer des médicaments. Elle lui demande dans le même temps d'aller sur Paris pour récupérer l'argent de la succession. Il pourra récupérer la mallette avec le montant de l'héritage en l'échange de 5 000 euros. Même s'il n'a pu réunir que 2 500 euros, le rendez-vous est pris en mars 2015.

Mallette pleine de papier blanc

Il se fait d'abord remettre une mallette sécurisée par deux hommes qui lui indique qu'il n'y a que la moitié de la somme. Un rendez-vous est donc pris le 12 mars pour le complément. Entre-temps, la victime prend rendez-vous avec un technicien pour l'ouverture de la mallette remplie de liasses de papier blanc. Le technicien prend trois feuillets, effectue une manipulation chimique qui transforme les papiers blancs en billets de banque, soit la technique du wash-wash. Mais il s'en tient là.



L'homme décide de contacter la gendarmerie. Les forces de l'ordre profiteront du rendez-vous programmé pour interpeller les deux hommes de 40 et 49 ans. Ils ont été placés en détention provisoire respectivement 18 et 15 mois. Devant le tribunal, le plus jeune a été condamné à six mois d'emprisonnement et le second au double.