«On ne pouvait même plus sortir de chez nous» : les habitants de Notting Hill repeignent leurs maisons en noir pour faire fuir les touristes

Lassés par le surtourisme, des habitants du quartier de Notting Hill abandonnent non sans regret leurs façades colorées pour rendre leurs maisons moins photogéniques.

Les fans de Hugh Grant et de Julia Roberts se plaisent à déambuler dans les rues du quartier de Notting Hill, à Londres, sur les traces des lieux de tournage de la célèbre comédie romantique, Coup de foudre à Notting Hill . Sauf que les pérégrinations des touristes ne sont pas du goût de tout le monde. Les habitants ne supportent plus les passants qui se prennent en photo sur le pas de leurs portes, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Les maisons colorées très photogéniques sont notamment prises d’assaut par les influenceurs.

Les propriétaires d’une maison à la façade rose ont pris une décision radicale: la repeindre totalement en noire. « On ne pouvait même plus sortir de chez nous », déplore le propriétaire. Avant d’ajouter : « Nos voisins devraient faire pareil ». Une autre explique : « Notre maison est noire maintenant en raison du nombre de fois où je me suis retrouvée nez à nez avec des gens en sortant de chez moi. Si vous restez là, vous pouvez être sûr qu’une famille de touristes italiens, désolé les Italiens, viendra s’asseoir sur votre perron ». D’autres ont peint en noir leur maison initialement violette.

Des prix de l’immobilier affectés par le surtourisme

Des propriétaires ont envoyé une lettre aux riverains pour les inciter à peindre leur maison en noir également afin d’éloigner les influenceurs qui font des selfies devant leurs demeures. Ils espèrent que la couleur noire attirera moins l’attention des touristes et qu’elle rendra les maisons moins pittoresques. La lettre dénonce le tourisme qui entraîne des « problèmes de location ». « Les agents immobiliers ont confirmé que cela affectait négativement le prix de nos propriétés », souligne-t-elle.

Le hic ? Certains touristes apprécient cette couleur noire. Elle ne les dissuade pas du tout de venir dans la rue prendre des photos. « Le contraste entre le noir et les briques, ça les rend encore plus belles », assure un touriste à France Info . Peut-être que l’installation d’une cordelette sur le pas de la porte serait la solution la plus appropriée. Elle a été adoptée par certains habitants afin de garantir une certaine distance entre le seuil de leurs portes et les touristes.