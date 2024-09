«On n’a jamais été dans un tel contexte»: Valérie Létard prend ses fonctions de ministre du Logement

Crédit photo: ALAIN JOCARD / AFP

La nouvelle ministre du Logement place le pouvoir d'achat, la rénovation énergétique et les enjeux économiques au cœur de ses préoccupations.

Alors que Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement sortant , était ministre délégué, Valérie Létard est ministre du Logement et de la Rénovation urbaine de plein exercice. Pour elle, le choix d'un ministère de plein exercice montre que « le Premier ministre considère que le logement est au cœur des priorités et des préoccupations ». « Il faut dire au monde du logement l'attention particulière qu'on leur porte », a-t-elle assuré, lundi lors de son discours de passation.

« On n'a jamais été dans un tel contexte » de difficultés rencontrées par toute la filière du logement, a souligné la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, nommée samedi au sein du gouvernement de Michel Barnier.

Le pouvoir d'achat des ménages avant tout

Valérie Létard a dit vouloir s'engager sur trois volets, et a d'abord cité les enjeux sociaux et « toutes les questions liées au pouvoir d'achat des ménages » et au logement, qui est le premier poste de dépenses des Français. S'ajoutent les enjeux environnementaux, avec la rénovation énergétique, et les enjeux économiques, compte tenu de la crise actuelle. Pour Valérie Létard, « il faut préserver la filière logement pour 2025 et il faut imaginer la suite ». En tant que députée UDI, elle a rencontré des professionnels du logement la semaine passée, pour qui le « premier des sujets » est le besoin de « visibilité et de stabilité pour pouvoir se projeter et rebondir », a-t-elle rapporté. Elle n'a pas donné plus de précisions sur ses lignes directives et attend le discours de politique générale du chef du gouvernement pour « écouter la feuille de route du Premier ministre ». Elle a néanmoins « l'intention d'être au Congrès USH » qui réunit le mouvement HLM de mardi à jeudi à Montpellier.