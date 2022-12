«On fermera à 15h30» : en pleine période d'achats de Noël, les commerçants s'organisent pour la finale de la Coupe du monde

Même si une forte baisse de la fréquentation est anticipée au moment du match France-Argentine, les professionnels escomptent un simple report des achats de Noël.

Alors que le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde opposant la France à l'Argentine sera lancé ce dimanche à 16h, les commerçants français s'attendent à ne pas voir âme qui vive dans leurs magasins. Le dernier dimanche avant Noël est pourtant un jour essentiel pour les achats de cadeaux. « C'est certain que cela va faire baisser la fréquentation des magasins sur ces horaires », reconnaît Yohan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.

Une tendance anticipée par le magasin The Nines à Paris, spécialisé dans les vêtements pour hommes, qui a décidé de fermer ses portes à partir de 15h30. « On a estimé qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde, autant fermer la boutique et aller nous-même regarder le match », explique la gérante du magasin. La question se pose également pour la gérante du magasin Nodus, dans le 8 ème arrondissement de Paris : « On se demande si nos salariés pourront rentrer facilement chez eux, avec les transports en commun, si la France l'emporte », s'interroge la gérante qui anticipe un impact forcément négatif sur ses ventes.

Malgré cette anticipation, l'heure n'est pas à l'inquiétude ou à la critique, au contraire. « Si nous gagnons, cela va rendre les Français heureux et cela peut se répercuter positivement dans leurs courses », affirme Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants.

Et même si le match ne se conclut pas par une victoire de l'équipe de France, les commerçants comptent tout de même sur un report des achats qui n'auront pas pu être effectués ce dimanche en fin d'après-midi. « Les Français vont s'organiser autrement car Noël aura bien lieu dans tous les cas. Ils se rendront plus dans les magasins ce samedi et sur le reste de la semaine qui arrive », prédit Yohan Petiot. Un optimisme partagé par la plupart des professionnels. En banlieue montpelliéraine, le gérant du magasin Celio ne s'inquiète pas : « Les emplettes seront simplement reportées. »