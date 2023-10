«On est dégoûtés»: l’angoisse des agences immobilières Stéphane Plaza

D’anciens salariés du réseau Stéphane Plaza, qui ont claqué la porte, dénoncent une tête de réseau «obsédée par les dividendes».

Pour la quatrième année consécutive, le réseau Stéphane Plaza a été élu «agence immobilière de l’année» (enquête de l’institut d’études In Marketing Survey). Son cofondateur, bien qu’il ait perdu sa première place, est toujours l’un des animateurs préférés des Français . Et pourtant, la vie n’est pas rose pour l’un des plus importants réseaux de France qui revendique plus de 700 agences. Son cofondateur, Stéphane Plaza, est visé par une enquête pour violences conjugales . Du côté du siège du réseau éponyme, c’est silence radio, sans surprise! « Le réseau Stéphane Plaza Immobilier ne souhaite pas s’exprimer sur le sujet », a-t-il répondu au Figaro . Même son de cloche du côté des franchisés: rares sont ceux qui osent transgresser la règle imposée par la direction. Selon nos informations, une réunion de crise s’est tenue vendredi dernier. « Elle a duré très exactement 23 minutes, en visio , raconte au Figaro un participant. La direction nous a dit: “Vous n’êtes au courant de rien, occupez-vous de vos vendeurs, ça va vite passer.” C’est dire l’intérêt qu’ils ont pour nous. On est dégoûtés! »

Chaque agence est en effet liée au réseau par un contrat de franchise de cinq ans. Son directeur ou directrice ne peut donc pas librement donner son avis sur l’affaire Stéphane Plaza. Mais la plupart n’en pensent pas moins: en interne, beaucoup de franchisés raillent le choix d’avoir créé un réseau sur l’image d’une seule personne. « Si l’égérie est prise dans la tourmente, comme en ce moment, ça joue contre les franchisés, même de bonne foi , confie au Figaro un ancien franchisé du réseau Stéphane Plaza. Car, nous aussi, nous sommes associés à l’image que renvoie l’animateur. »

Pour signer un contrat, un franchisé doit, désormais, se porter caution solidaire. Dit autrement, en cas de problèmes, il est coresponsable avec le fondateur du réseau. Et si le franchisé souhaite renouveler son contrat, il doit payer des droits d’entrée qui s’élèvent à 8000 euros qui s’ajoutent aux 30.000 euros déboursés lors de la création de l’agence dont 2000 euros de formation « même pour les agents expérimentés », s’étrangle un ancien franchisé qui a travaillé six ans chez Stéphane Plaza. « La tête de réseau actuelle est obsédée par la marge et les dividendes à reverser », poursuit-il. « Nous sommes des portefeuilles! , enrage un autre franchisé qui regrette l’ancien cofondateur décédé en 2019, « plus consensuel ». Nous ne servons qu’à ramener de l’argent. “Stéphane Plaza n’est pas une banque. C’est à vous de gérer tout seul votre agence”, nous a-t-on expliqué. On nous avait promis que le réseau serait une marque à part entière et dissociée de Stéphane Plaza. Ce n’est pas le cas. »

Pourtant, « M6 ( qui a pris le contrôle du réseau Stéphane Plaza en janvier 2022 ) m’avait promis qu’ils maîtrisaient l’image de Stéphane Plaza et qu’il n’y aurait aucun scandale », témoigne un ancien franchisé qui n’était pourtant pas enthousiaste à l’idée de rejoindre le réseau immobilier. L’image de l’animateur télé, au « contact facile, quelqu’un nature, spontané », ne laissait pas augurer une telle affaire de mœurs. Un dossier sensible qui fragilise un réseau qui tourne pourtant bien. Sans compter la crise qui frappe l’immobilier . « De l’extérieur, ça tourne bien mais à l’intérieur, c’est une coquille vide! Les franchisés se débrouillent seuls, généralement à cinq employés, pas plus, confie un ancien franchisé qui a travaillé pendant quatre ans au sein du réseau éponyme . En réalité, c’est une machine à cash! »

« À 90%, les franchisés Stéphane Plaza sont aujourd’hui dégoûtés. Une centaine d’agences est à vendre. Beaucoup déposent le bilan ou ne renouvellent pas leur contrat », affirme un ancien franchisé qui a gardé contact avec des agents toujours en place. Ironie du sort: deux agences Stéphane Plaza ont été acquises par le réseau immobilier L’Adresse. « Cela n’a rien à voir avec l’affaire Stéphane Plaza , assure-t-on au sein de L’Adresse. Le franchisé était en fin de contrat et souhaitait se recentrer sur l’immobilier commercial et a donc vendu ses deux agences. » À voir si ces ventes isolées se transformeront en raz-de-marée.