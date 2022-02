On en sait plus sur la prime pour adapter les logements des seniors

Le gouvernement prépare une aide financière en faveur des seniors, conçue sur le même modèle que Ma Prime Rénov’, prévue pour la rénovation énergétique.

En octobre dernier, Le Figaro vous avait annoncé qu’ une prime pour aider les seniors à adapter leur logement était en préparation . Ses contours sont désormais connus. Il s’agit d’une prime élaborée sur le même principe que Ma Prime Rénov, cette aide consacrée à la rénovation énergétique . D’où son nom: Ma Prime Adapt’. Plus le propriétaire est aisé, moins la prime est élevée et inversement.

Ainsi, pour les revenus annuels inférieurs à 20.593 euros, les particuliers devront débourser 30% du coût total et 50% pour ceux qui gagnent jusqu’à 25.000 euros par an, selon Le Monde qui dit s’être procuré une note adressée au premier ministre Jean Castex par Emmanuelle Wargon , ministre chargée du Logement, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’autonomie et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées.

Objectif? Adapter 680.000 logements - anciens car les logements neufs doivent désormais être adaptés aux seniors dès la construction - en 10 ans, soit 30 à 40% du parc des ménages modestes ou très modestes ciblés par Ma Prime Adapt’. Et ainsi diminuer d’environ 20% les chutes à domicile des seniors. Près de 40% d’entre elles interviennent dans la salle de bains. Budget total pour ce dispositif, que le gouvernement espère généraliser, si Emmanuel Macron est réélu en avril prochain, en 2024: 400 millions d’euros. Contacté par Le Figaro , l’entourage d’Emmanuelle Wargon affirme qu’il s’agit de « scénarios non arbitrés qui n’ont pas vocation à être diffusés ». Le dossier est entre les mains du premier ministre et du président de la République.

Trop d’aides et « incohérentes »

Il n’empêche, l’idée du gouvernement est claire: faire le ménage parmi les aides publiques qui soutiennent ces transformations de l’habitat, jugées « trop nombreuses » et « parfois incohérentes ». C’est ainsi que le plan massif de 9 milliards d’euros présenté en grande pompe au Figaro en septembre 2019 , a été mis à l’arrêt en février 2021, à en croire Le Monde . Il était notamment question d’investir un milliard d’euros via une aide de 5000 euros. Versée aux retraités de 70 ans et plus, elle devait servir à financer le remplacement des baignoires par des douches à l’italienne baptisées «douche Denormandie» du nom de l’ancien ministre du Logement prénommé Julien. Au final, environ 350 millions d’euros ont été déboursés en 2 ans pour seulement 72.000 seniors.

En revanche, une aide quasi similaire à Ma Prime Adapt’, existe toujours: il s’agit d’Habiter Facile . Pourtant, moins de 40.000 ménages de plus de 65 ans bénéficient de ce soutien versé par l’Agence nationale de l’habitat ou la Caisse nationale d’assurance vieillesse. La différence entre les deux aides? Ma Prime Adapt’ ne serait pas réservée aux personnes en perte d’autonomie, contrairement à Habiter Facile. Une différence qu’on retrouve aussi dans la rénovation énergétique avec Ma Prime Rénov’ d’un côté et de l’autre, Ma Prime Rénov’ Sérénité qui ne concerne que les rénovations globales. De quoi donner des migraines aux propriétaires.