Offrez-vous une vie de château (d'eau) pour 235.000 euros

Devenu un triplex à la déco contemporaine en 2017, cet ancien château d’eau situé à Niort attend son nouveau propriétaire, amateur d’immobilier atypique.

Les châteaux gardent la cote dans l’esprit des Français. Ils sont nombreux à en rêver mais franchir le pas reste difficile car si le prix de vente peut se montrer (parfois) attractif, un tel achat reste synonyme de gros frais de travaux et d’entretien. Alors pourquoi ne pas faire évoluer un peu son projet pour se tourner vers un château... d’eau? Celui-ci est proposé sur le site du Figaro immobilier , en pleine ville de Niort, pour la somme de 235.000 euros. L’occasion de s’offrir un bien totalement atypique de 112 m² habitables, transformé récemment (en 2017) pour un tarif tout à fait standard: 1850 euros le mètre carré, assez précisément le prix moyen de la pierre dans la préfecture des Deux-Sèvres.

Usine de chaussures

En effet, si le pays compte encore près de 16.000 châteaux d’eau selon les spécialistes du sujet, leur nombre tombe sans doute sous la centaine lorsque l’on évoque des constructions de ce type habitables. Ce tube de béton de la rue du Fief-Trochet, construit en 1960, est tombé sur une bonne fée en 2015, comme le rappelle Le Courrier de l’Ouest . Rozenn Roussel, agent immobilier, et son mari Nicolas, sont tombés sous le charme de cet édifice désuet dont la ville souhaitait se séparer pour 9000 euros. Or, l’immobilier atypique, ils connaissent puisqu’ils vivent non loin de là, à Beauvoir-sur-Niort, dans une ancienne usine de chaussures.

Mais pour faire un nid douillet de ce «bouchon de champagne», il a fallu beaucoup d’imagination et de gros travaux. Le bâtiment s’est ainsi retrouvé doublé d’une structure métallique, véritable double peau afin de créer trois plateaux pour un véritable triplex qui domine le quartier de la Tour-Chabot, du haut de ses 14 mètres. Par ailleurs, tout un ensemble de fenêtres avec volets électriques a été créé dans cette structure qui comptait tout naturellement très peu d’ouvertures, vu son utilité d’origine. Une opération qui a d’ailleurs nécessité une étude béton pour s’assurer de sa faisabilité.

Jardin charmant

L’endroit, qui faisait jusque-là office de location Airbnb , dispose de deux chambres avec chacune sa salle de bain, d’une vue dominant Niort depuis le 3e étage, sans oublier un espace lingerie-cellier dans le niveau intérieur. Et pour parfaire le tout, le château est installé sur une parcelle de 130 m². Une surface certes limitée mais vu la faible emprise au sol de la construction, il reste un jardin intime charmant de 100 m² accessible par un portail d’entrée télécommandé. Dernier élément qui ne gâte rien: l’ensemble affiche un honorable DPE en lettre D.