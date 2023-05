Offrez-vous la maison où Nino Ferrer a composé son tube, «Le Sud»

Cette demeure anglo-normande à colombages située à Rueil-Malmaison est affichée à 3,5 millions d’euros.

Cette propriété située à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine (92), ne vous est peut-être pas inconnue et pour cause, elle figure sur la pochette du 45 tours de la chanson la plus connue de Nino Ferrer, Le Sud , qui s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires. C’est d’ailleurs dans ses murs que le chanteur a composé la fameuse musique. La demeure anglo-normande à colombages datant de 1920 a appartenu au chanteur qui y avait même installé son studio d’enregistrement. « Il s’agissait d’une pièce aveugle en rez-de-jardin, en dessous du salon, tout en bois, en planches de pin », explique Alice Darfeuille, de l’agence Daniel Féau Saint-Cloud, qui propose le bien à la vente pour 3,5 millions d’euros.

Nino Ferrer avait acquis cette propriété de 420 mètres carrés en 1968. Depuis Nino Ferrer, la maison n’a connu qu’un seul autre propriétaire, décédé depuis peu. « Il avait exposé le CD de Nino Ferrer Le Sud dans le salon », raconte Alice Darfeuille.

Voisin de Line Renaud

En plus d’avoir appartenu au célèbre chanteur, la maison présente l’avantage d’être sans vis-à-vis grâce à son terrain clos de plus de 2700 m². « C’est un endroit bucolique et tranquille situé dans le même hameau privé que la propriété de l’actrice Line Renaud », mentionne Alice Darfeuille avant d’ajouter « C’est tout l’attrait de cette maison, l’intimité qu’elle offre. » Le bien est également doté d’une maison annexe de 75 m² qui comprend un atelier d’artiste, qui servait de bureau au propriétaire des lieux, une chambre avec salle de bain et une cuisine ouverte.

Dans la maison principale, on retrouve 12 pièces réparties sur 3 étages avec un séjour doté d’une cheminée, offrant un accès de plain-pied sur la terrasse et sur le jardin, en rez-de-chaussée puis au premier étage une suite parentale et une deuxième chambre avec salle de bain privative. Au deuxième étage, se trouve une chambre avec salle de douche et toilettes et une salle de jeux avec un home cinéma. Au troisième et dernier étage, une autre chambre avec sa salle de bains intégrée et une salle de jeux qui peut faire office de bureau. Un grand garage qui peut abriter au moins deux voitures et un bassin d’agrément (où l’eau arrive à hauteur du genou) complètent le bien. Un vrai havre de paix à saisir donc.