Offrez-vous cette résidence où Walt Disney aurait conçu «Fantasia»

Cette élégante résidence de Cape Cod (Massachusetts) est à vendre pour 2,2 millions de dollars. C’est en haut de la tour historique du bâtiment que serait né l’un des chefs-d’œuvre du réalisateur.

Une brochette de noms célèbres gravitent autour de cette propriété. Mise en vente par le réseau Sotheby’s international Realty pour 2,2 millions de dollars (2 millions d’euros), cette propriété de 470 m² entretient des liens étroits avec Walt Disney mais peut aussi être relié à Audrey Hepburn , aux Kennedy et même au paysagiste auquel on doit Central Park à New York. Située à Centerville, un village ancien de Cape Cod, dans le Massachusetts, cette bâtisse faisait à l’origine partie du domaine de Fernbrook qui remonte à 1881 et comptait une auberge accueillant régulièrement des personnalités illustres.

Les lieux ont notamment été la propriété d’Herbert T. Kalmus, inventeur du procédé de films en couleurs Technicolor . C’est lui qui aurait invité Walt Disney à venir sur place. Et c’est enfermé au sommet de cette tour, en fait un ancien château d’eau, que le producteur de cinéma et de télévision aurait écrit son film d’animation «Fantasia» au cours des années 1940. Cette tour accueille toujours un magnifique belvédère avec un bar et ses larges baies vitrées d’origine qui dévoilent un panorama à 360° sur Centerville et sur les sommets du détroit de Nantucket . La base de l’ancien château d’eau reçoit quant à elle la chambre principale de la maison.

Étang et nénuphars

Car cette vaste demeure avec ses 6 chambres au total est de conception récente: elle remonte à 1995 et a été bâtie autour de la tour. Elle avait déjà été vendue une première fois en 2017 pour 1,13 million de dollars selon le site spécialisé Robb Report . L’endroit bénéficie également de plus de 4000 m² de terrain qui ont été retravaillés par le célèbre paysagiste Frederick Law Olmstead, auteur de Central Park mais aussi de l’arboretum de l’université de Harvard , et on y trouve des jardins luxuriants ainsi qu’un étang romantique avec ses nénuphars. Sans oublier les poutres apparentes, les terrasses et la piscine extérieure chauffée.