Offrez-vous ce hameau espagnol à 430.000 euros pour vivre en autarcie

Cet ensemble de 6 bâtiments dont une école sur un vaste terrain pourrait bien séduire des acheteurs voulant fuir la crise sanitaire.

Et si le bonheur était dans le pré, de l'autre côté de la frontière pyrénéenne? Si bon nombre de Français se rendent en Espagne actuellement pour y trouver des restaurants ouverts, les amateurs de vie en autarcie au grand air pourraient eux aussi se laisser séduire par cette petite annonce publiée par l'agence Galician country homes. Au vu de son nom, on peut se douter qu'elle cible une clientèle internationale prête à se laisser séduire par le charme rustique de la Galice, cette région du nord-ouest de l'Espagne. Et plutôt qu'une simple maison, c'est le hameau tout entier de Xerdiz qui est à céder, à une centaine de kilomètres de La Corogne.

Pour le prix d'un petit appartement parisien ou d'une belle maison dans pas mal de lieux à travers la France, l'heureux acheteur pourra disposer de six bâtiments et de 5 hectares de terrain. L'endroit ne manque pas de caractère, c'est un «lieu très spécial» comme le souligne l'annonce, et offre plus de 1500 m² construits. Pour l'instant, deux bâtiments ont été rénovés: une maison de 162 m² avec une structure bois et une ancienne école rurale partiellement aménagée. Le reste nécessitera de plus lourds travaux...

100 fois moins cher que le hameau de Johnny Depp

Avec ses 5 hectares de terrain traversés par un ruisseau, l'endroit offre tous les gages d'une vie au calme, quasiment en autonomie. De quoi également envisager la création d'une activité touristique ou alors liée aux chevaux ou à l'élevage. Au final, une solution intermédiaire entre les maisons, souvent en ruine, vendues à 1 euro dont bon nombre de villages italiens, voire dans des villes françaises comme à Roubaix et le hameau grand luxe dans le Var que Johnny Depp tente désespérément de vendre depuis des années. Il est certes beaucoup plus glamour et offre des prestations sans commune mesure avec son homologue de Galice mais l'étiquette de prix est assez précisément 100 fois plus élevée ( 47 millions d'euros...)