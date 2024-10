Nouvelles tapisseries, cuisine neuve: ces squatteurs rénovent la maison qu’ils occupent

(Crédits: Adobe Stock)

C'est un squat d'un nouveau genre. Des squatteurs ont retapé entièrement la maison qu'ils occupent illégalement à Poitiers depuis début août.

C'est une histoire de squat qui ressemble presque à un conte de Noël avant l'heure. Il est plus courant de relater des squats qui font sortir les propriétaires de leurs gonds et les poussent à se faire justice eux-mêmes comme ce propriétaire à bout qui a eu recours à une pelleteuse pour se débarrasser du squatteur qui occupait son terrain. Une autre propriétaire a fait venir un serrurier pour ouvrir la porte de son appartement squatté. Cette fois, les propriétaires et les squatteurs auraient trouvé un terrain d'entente, ce qui est suffisamment rare pour être rapporté.

« On leur a expliqué notre situation. Les propriétaires nous ont écoutés », explique le squatteur. Ce dernier est venu s'installer à Poitiers (86), dans une maison d'architecte datant de 1928, inoccupée depuis 20 ans, avec son épouse et leurs 8 enfants. La famille d'origine roumaine occupe le bien illégalement depuis début août. Arrivé en France il y a 18 ans, le père de famille travaillait dans les espaces verts et parvenait à payer son loyer. Quand son contrat a pris fin, il est parti avec toute sa famille vivre dans un van installé sur un parking, ne parvenant plus à s'acquitter du loyer. Un passant leur a alors indiqué une veille bâtisse délaissée. « On a découvert une maison dans un triste état, pleine de poussières et d'araignées énormes », raconte la mère de famille à La Nouvelle République du Centre . Ils se sont empressés d'envahir les lieux. Les propriétaires sont bien sûr intervenus. Ils ont fait venir un huissier de justice pour constater le squat mais les squatteurs n'ont pas été expulsés.

Une maison métamorphosée

Ils sont restés et ont entrepris de rénover la maison: ils ont retapé à leurs frais la quasi-totalité de la maison et ont installé une nouvelle cuisine et une nouvelle douche. Les trous dans les murs ont été rebouchés, de nouvelles tapisseries ont été collées et le parquet a été lustré. La maison ne comporte plus aucune trace de moisissure. La famille a versé de l'argent aux propriétaires pour qu'ils changent le réseau électrique et le père de famille a souscrit un contrat à son nom pour l'électricité et pour l'eau. En tant qu'ancien travailleur dans les espaces verts, le père de famille a débroussaillé l'extérieur. Deux mois plus tard, la maison est méconnaissable. Elle a connu une transformation d'ampleur. Généralement, les squatteurs détériorent les appartements qu'ils occupent et les laissent en piteux état. À titre d'exemple, cette maison qui menaçait de tomber en ruine après deux ans de squat ou cette propriété incendiée par un squatteur au sud-est de Toulouse.