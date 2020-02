Nouvelle acquisition pour la SCPI Pierval Santé : une clinique de 12.000 m2 à Saint-Estève (66)

La SCPI Pierval Santé, gérée par Euryale Asset Management, est une des rares SCPI spécialisées dans l'immobilier de santé. Créée il y a 6 ans, son succès commercial a été immédiat, avec une capitalisation qui atteint aujourd'hui 754 millions € (au 30/09/2019). Avec un prix de part stable depuis l'origine à 1000 € par part, la distribution de Pierval Santé a été supérieure à 5% sur les 5 dernières années, bien au-delà de la moyenne du marché des SCPI.

La société de gestion Euryale Asset Management annonce avoir acquis le 31 décembre dernier, pour le compte de sa SCPI Pierval Santé, un nouvel actif de santé situé à Saint-Estève, une commune du département des Pyrénées Orientales, à moins de 10 kilomètres de la ville de Perpignan (4ème ville la plus peuplée d'Occitanie). Il s'agit d'une clinique privée de soins de suite et réadaptation spécialisée dans la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, du système nerveux, et la réhabilitation cardiaque et respiratoire. D'une surface de 12.316 m2, la clinique de la Pinède a été acquise pour un montant de 26 millions €.

Cette clinique est intégralement louée au groupe Orpea, via son enseigne CLINEA, sur la base d'un bail ferme de 12 ans qui démarre le 1er juillet 2020. Orpea est un des leaders européens de la prise en charge globale de la dépendance, avec un chiffre d'affaires annuel de 3,7 milliards € (CA 2019) et une présence dans 14 pays. En France, la capacité développée par Orpea est de 33.443 lits ventilés sur 354 établissements.