«Nous vivons dans une écurie»: l’idée originale d’une propriétaire pour aider des étudiants

Face à la pénurie de logements, les solutions originales se multiplient pour aider les étudiants, à la recherche de bons plans.

Sophie Guégan a eu une idée originale pour apporter son soutien à la pénurie de logements . Comme chaque année, à quelques semaines de la rentrée, les étudiants galèrent pour trouver un toit. À Saint-Contest, à une dizaine de minutes de l’Université de Caen (14), trois logements atypiques cherchent leur jeune locataire. Originaire de Deauville, Sophie Guégan qui connaît bien le milieu équin, a racheté, en février 2022, un centre équestre, le Clos d’Ardennes, à Saint-Contest, près de Caen pour en faire une écurie de propriétaires avec 25 boxes sur un terrain de huit hectares. « Je voulais absolument que ce lieu reste dédié aux chevaux , explique-t-elle. Nous avons refait les box et en faire une écurie accueillante. »

À l’étage, des chambres vétustes qui accueillaient des colonies de vacances avaient besoin d’un bon coup de rafraîchissement. Après moins d’un an de travaux, Sophie Guégan en a fait une colocation étudiante « totalement sécurisée (caméra à l’entrée du domaine) et écolo avec des panneaux photovoltaïques sur le toit et une pompe à chaleur ». « J’ai été colocataire lorsque j’étais étudiante et je sais que c’est important d’avoir un cadre de vie soigné et un environnement confortable », raconte la propriétaire des lieux.

Chaque étudiant aura sa chambre individuelle - une vingtaine de m² en moyenne - et une salle de bain privée de 5 à 10 m². Et ils partageront une pièce de vie commune de 95 m², avec deux vues inédites: l’une côté cuisine donne sur la carrière et l’autre, côté salon, sur le manège. « Les étudiants peuvent ainsi cuisiner, tout en regardant les chevaux trotter dans la carrière juste en dessous! », poursuit Sophie.

Sur les sept chambres, quatre ont déjà trouvé preneur: trois étudiants et un graphiste d’une trentaine d’années « habitué à la colocation ». Ce sont des « amoureux des chevaux qui veulent bien les brosser » mais pas des habitués de l’équitation, explique Sophie Guégan qui a reçu « plus de 25 demandes ». « Au début, je me suis dit que j’allais privilégier des étudiants qui étaient aussi cavaliers ou passionnés de chevaux , raconte la propriétaire. Mais je me suis rendue compte que certains candidats à la location sont aussi très sensibles à la qualité de notre environnement - la proximité de la fac et des écoles de commerce, le calme et le parc - sans être forcément des connaisseurs du milieu équin. » Les cavaliers aguerris pourront s’adonner à leur passion et monter les chevaux.