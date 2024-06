«Nous ne votons pas pour son parti»: rififi entre un maire et des riverains autour d’un simple chemin

Des habitants veulent supprimer la servitude de passage qui traverse leur résidence à Vitry-sur-Seine mais la mairie ne se plie pas à leur volonté, pour des raisons politiques, affirment certains d’entre eux.

Quand un simple chemin vire au pugilat politique. Une copropriété est ouverte aux quatre vents et les habitants souhaitent supprimer la servitude (sorte de droit de passage) traversant la résidence du Moulin de Saquet, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne (94), afin de la protéger. Nuisances sonores, vols, dégâts, trafics de drogue, prostitution mais aussi agression sexuelle d’une enfant de 8 ans et passage à tabac d’un adolescent dépouillé de son téléphone, ses écouteurs, ses baskets... Les méfaits commis à cause de cette servitude se multiplient et les personnes âgées n’osent plus sortir de chez elles.

La mairie refuse cependant de retirer cette servitude. Pour des raisons politiques, affirment certains riverains. « L a raison pour laquelle Monsieur le Maire ne veut pas nous donner satisfaction est que nous ne votons pas pour son parti (NDLR le maire est au PCF) . Notre bureau de vote situé dans une école derrière la résidence regroupe essentiellement notre immeuble plus quelques pavillons, donc le maire est au courant de nos votes », assure au Figaro une habitante qui souhaite rester anonyme. La résidence compte 302 appartements, plus de 1000 habitants. Contactée par Le Figaro , la mairie de Vitry-sur-Seine n’a pas répondu à nos sollicitations.

La servitude a été créée lors de la construction de la résidence en 1976. Juste derrière le terrain où se trouve la résidence, il existe un immeuble de HLM et cette servitude a été installée pour permettre aux habitants de rejoindre la rue. Seules quelques dizaines de personnes empruntaient alors la servitude. « Au fil du temps, il y a eu énormément de constructions, de nouveaux transports. La servitude est aujourd’hui empruntée, chaque jour, par plusieurs centaines d’usagers, plus de 1000 parfois. Avec l’ouverture prochaine (en 2025) de la station de métro ligne 15-Vitry Centre, qui jouxte la résidence, environ 50.000 voyageurs par jour sont prévus », ajoute cette habitante.

La responsabilité de la mairie engagée

Des copropriétaires ont tenté d’alerter la mairie qui ne les a jamais reçus, d’après leurs dires, et n’a jamais répondu à leurs courriers. Alors, ils ont fait appel à la justice. Lors d’une assemblée générale de copropriétaires, le lancement d’une procédure contre la mairie a été voté à plus de 96%, selon une habitante. Le tribunal n’a toutefois pas prononcé la levée de la servitude, rappelant que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user », d’après le Code civil. Or, le droit de passage est toujours très utilisé. Cependant, la cour d’appel de Paris a reconnu, le 12 mars 2024, que la responsabilité de la commune était engagée car elle n’assurait pas la sécurité des habitants. « Il appartient au maire d’une commune, qui dispose d’un pouvoir de police et d’une police municipale, d’assurer la tranquillité et la sécurité de ses administrés ».

Les habitants proposent de remplacer cette servitude par un autre cheminement, dont une portion existe déjà. Le parc du Coteau dans lequel est construite (en souterrain) la future station de métro, connaît des travaux de réaménagement. « Il suffirait de créer un autre cheminement sur le domaine public, en prolongeant d’une dizaine de mètres supplémentaires le chemin déjà existant. Ce chemin pourrait aisément remplacer la servitude actuelle et cette création serait une solution peu coûteuse, qui satisferait tout le monde, d’après un avis d’architecte », affirme une habitante qui « n’ose imaginer la situation en 2025. De plus, nos appartements perdent de la valeur ». Elle affirme que la servitude actuelle n’est pas praticable par des personnes handicapées, la rampe est trop longue, trop pentue et pas aux normes d’après l’association APF France handicap. Affaire à suivre.