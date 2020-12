Nous Anti-Gaspi à l'assaut de la capitale

Voilà une bien belle réussite que celle de cette entreprise vertueuse, qui développe un réseau plutôt que d'en rester au militantisme. Si notre époque est marquée par un souci de consommer plus raisonnablement, la pandémie nous a probablement rendu encore plus attentifs à la manière dont nous consommons. Gros plan sur l'aventure Nous Anti Gaspi

Nous Anti-Gaspi a? l'assaut de la capitale - iStock-Julia_Sudnitskaya

Le concept

Les chiffres

Le développement

Nous Anti-Gaspi propose des produits locaux autant que possible, en lien direct avec les producteurs, et la distribution de produits écarté par les réseaux habituels. L'enseigne se fournit auprès de grossistes, producteurs et industriels, et met à disposition des consommateurs des aliments de qualité toute l'année, même si on n'est pas certain de retrouver les mêmes produits. L'idée est née d'un constat fort : « 30 % de l'alimentation part à la poubelle entre le producteur et le consommateur », selon Vincent Justin, co-fondateur de Nous Anti-Gaspi.L'enseigne est née à Rennes en 2018 et progresse rapidement : 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, et une levée de 8 millions d'euros annoncée (les fonds mis à contribution sont Eutopia, Quadia et Danone Manifesto Ventures) pour financer un développement ambitieux. Nous Anti-Gaspi compte en effet ouvrir 50 magasins d'ici 2024. Avec des circuits courts, et la revente de produits écartés mais parfaitement consommables, les magasins permettent à leur client de réaliser une économie de 30% sur leurs achats. C'est donc un contrat gagnant-gagnant entre les consommateurs et les producteurs et industriels que propose Nous Anti-Gaspi. Après avoir débuté son développement sur sa terre natale, l'entreprise se développe en région mais aussi à Paris, avec deux magasins : Montparnasse et Paris XIXème.Le modèle est rentable pour chaque unité (10 magasins actuellement), mais pas en encore pour la totalité du réseau. Il le sera bientôt puisque 12 magasins permettront d'atteindre l'équilibre. Pour atteindre son objectif de 50 magasins en 2024, la marque mise sur la licence en franchise. Le concept étant bien rodé, avec une logistique maîtrisée mise à la disposition des licenciés, nul doute que les entrepreneurs en franchise seront aux rendez-vous pour investir dans cette enseigne prometteuse et vertueuse !