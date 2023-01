Noël : vous risquez une amende si vous abandonnez votre sapin sur le trottoir

De nombreuses municipalités mettent en place des points de collecte après les fêtes pour collecter les vieux sapins de Noël. (Illustration) (TanteTati / Pixabay)

De nombreux ménages sont sur le point de se débarrasser de leur sapin de Noël maintenant les fêtes de fin d'année terminées. Attention, certains comportements comme laisser l'arbre sur le trottoir sont passibles d'une amende. De nombreuses solutions légales – et plus écologiques – existent.

Les fêtes de fin d’année touchent à leur fin et pour certains, il est donc temps de dire au revoir au traditionnel sapin de Noël. Chaque année, de nombreux ménages se demandent comment faire pour se débarrasser de cette encombrante décoration. Attention, car l'arbre ne peut pas être déposé n'importe où, avertit Midi Libre lundi 2 janvier.

Identifier les points de collecte

En effet, l'abandon d'un sapin sur le trottoir en bas de chez soi est considéré par la loi comme un dépôt sauvage, passible d'une amende de 135 euros. Idem pour un abandon en forêt, qui coûtera même 150 euros d'amende. « Contrairement aux idées reçues, l'accumulation des déchets végétaux […] peut être nocive pour les sols forestiers » , explique l'Office national des forêts, cité par Capital .

Heureusement, des alternatives existent. Des points de collectes sont souvent mis en place par les municipalités après les fêtes de fin d'année. Chaque habitant peut contacter sa mairie ou consulter son site Web pour connaître les différents lieux ou modalités d'enlèvement à domicile. À partir de là, les arbres sont broyés ou compostés puis utilisés comme paillage pour les plantations.

Choisir un sapin en pot

Ces points de collecte ne concernent pas les sapins floqués ou recouverts de neige artificielle. Ces derniers contiennent des substances toxiques et ne peuvent donc pas être recyclés. L'autre solution consiste à amener son sapin directement en déchetterie. Dans tous les cas, pour se faciliter la tâche, il est possible d'utiliser un sac à sapin pour transporter l'arbre plus facilement.

Reste qu’il est possible de composter soi-même son sapin, dans son jardin. Pour ce faire, il convient là aussi de le broyer avant. Pour un sapin plus écologique, la meilleure solution reste d’opter pour un arbre en pot, qui pourra être replanté à l’extérieur une fois les fêtes passées et même réutilisé pour Noël 2023.