Nice : un propriétaire paie un homme 100 euros pour effrayer et déloger son locataire, il finit en garde à vue

Propriétaire d'un appartement sur la Promenade des Anglais, un Niçois a été interpellé après avoir tenté d'effrayer ses locataires qui ne paieraient pas les loyers. (illustration) (PROSAG-MEDIA / PIXABAY)

Il a voulu se faire justice lui-même et a fini en garde à vue. Un propriétaire Niçois en conflit avec son locataire a été placé sous contrôle judiciaire et n'a plus le droit de s'approcher de son appartement ni d'essayer d'entrer en contact avec l'occupant des lieux, rapporte BFM Côte d'Azur .

Cet homme, en proie à des difficultés financières, avait mis en location son logement de 60 m² situé sur la Promenade des Anglais. Il aurait fixé un loyer de 2 000 euros et signé un bail le 10 février 2024. Mais il n'aurait depuis jamais touché le moindre centime et le locataire aurait changé les serrures.

Christian Estrosi le soutient

Le bailleur aurait alors engagé un homme de main pour faire peur à son locataire. Pour 100 euros, ce dernier aurait notamment menacé de viol l'épouse de ce dernier. Alertés, les policiers ont rapidement interpellé le propriétaire. « La police est venue et ils me disent « ce monsieur est chez lui, vous êtes le propriétaire, vous n’êtes pas chez vous, vous êtes chez lui » . Ils m’ont mis les menottes aux poignets et j’ai passé 48 heures en garde à vue » , a-t-il confié à la chaîne locale.

Ce Niçois, qui vit désormais dans un studio prêté par un ami, a interpellé le maire de la ville, Christian Estrosi, jeudi 14 mars. L'élu lui a promis de passer sur place lui-même pour se rendre compte de la situation. « Est-il normal quand on vient squatter chez monsieur, que le maire ne puisse pas lui-même procéder immédiatement à l'expulsion? » , a regretté Christian Estrosi, interrogé par BFM Côte d'Azur .