Ni flambée, ni baisse: le prix des parkings se maintient en Île-de-France

Selon une étude des notaires du Grand Paris, les prix des parkings ont beaucoup moins progressé en Île-de-France que ceux des logements et les volumes de ventes sont stables.

Pour l'instant, le marché des parkings en Île-de-France se comporte de manière stable. Si la baisse du nombre de propriétaires de voitures à Paris ne se répercute pas pour faire baisser les prix, les suppressions régulières de places de stationnement en surface, qui vont s'accélérer ces prochaines années ne se traduisent pas non plus par des flambées des tarifs. Sur le long terme, les prix de ces biens très spécifiques ont progressé bien moins vite que ceux des logements, selon une étude des notaires du grand Paris. Le tarif moyen en Île-de-France a progressé de 1,6% en 2020 (0% dans la capitale), de 18,8 % sur 10 ans (8% dans Paris et 20% en petite couronne) et de 71,2% sur 20 ans (60,7% 0 Paris et 07,8% en proche banlieue). À côté de cela, les logements franciliens s'envolaient de 175% sur ces mêmes 20 ans...

L'étude note que ce marché des parkings isolés (vendus sans logement et faisant l'objet d'un acte notarié indépendant) est «étroit et stable». De 2000 à 2016, ce marché a évolué dans un couloir très limité: entre 9500 et 10.500 places. Seule l'année 2009 fait exception à la règle avec un recul à 8100 ventes, lié aux suites de la crise financières. Un frémissement se dessinait ces dernières années, les ventes ayant atteint un pic à 11.700 en 2019 avant de retomber à 10.100 l'an passé.

De 4700 à 60.000 euros

Côté prix, sans grande surprise, c'est à Paris et dans les Hauts-de-Seine que les places se négocient le plus cher. Il faut compter autour de 27 000 euros dans la capitale (prix médian) et près de 20.000 euros dans le 92. Tablez sur 15.000 euros dans le Val-de-Marne et les Yvelines et entre 11.000 et 12.500 euros dans les autres départements de la région. Plus finement encore, le prix d'une place de stationnement peut culminer à 60.000 euros dans le 7e arrondissement et peut atteindre 40.000 € dans l'arrondissement «Paris Centre» (4 premiers arrondissements de Paris) ou le 17e ou encore 45.000 € dans le 6e.

Hors Paris, de nombreuses communes de proche banlieue ont un prix médian de l'ordre de 20 000 euros. C'est Neuilly-sur-Seine (92) la plus chère, à 32 000 euros devant Saint-Mandé (94) et ses 27.000 euros mais avec une offre bien plus restreinte tandis que Boulogne-Billancourt (92) s'affiche à 25.000 euros. À l'inverse, les prix les plus modérés se trouvent à Longjumeau dans l'Essonne (4700 euros sur des volumes limités) ou à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis (8000 euros).