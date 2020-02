Netflix (re) vient s'installer en France

C'est en grande pompe et en présence de son PDG Reed Hastings que le géant américain du streaming a fait son retour le 17 janvier dernier dans la capitale française. Après avoir quitté Paris pour Amsterdam en 2016, ce retour de Netflix serait-il une marque de son amour pour la France et ses 6 millions d'abonnés, ou le reflet d'un tournant dans sa stratégie de développement européen ? Décryptage.

iStock-LaChouettePhoto

Un bureau pour la production... mais pas que !

De beaux projets dans les cartons...

Quinze projets de contenus originaux ont été lancés en France en 2019, dans les genres les plus variés, à l'instar des séries d'horreur ou fantastique Marianne et Mortel, des comédies Plan cœur et Family Business, du très engagé Banlieusards ou de la série documentaire Grégory. Vingt nouveaux projets devraient voir le jour en 2020. La production occupera donc indéniablement une bonne part des activités du bureau parisien de Netflix. Mais ce n'est pas leur unique vocation. Les 2 500 M2 que s'est offert la firme de Los Gatos dans le 9e arrondissement de Paris, square Édouard VII -- à deux pas du Triangle d'or -- hébergeront aussi des activités d'acquisition, de marketing et de partenariats (divers partenariats avec les principales écoles et associations créatives françaises ont d'ailleurs d'ores et déjà été annoncés). L'activité démarre avec 40 collaborateurs, mais l'équipe devrait rapidement s'étoffer pour atteindre 120 salariés. Reed Hastings a déclaré souhaiter s'appuyer sur le savoir-faire français pour produire des séries et des films non seulement pour les Français, mais aussi pour que le monde profite de cette créativité locale. « C'est un véritable honneur d'être en France, pays réputé pour la richesse de sa culture et son art du récit. Ce bureau est une preuve de notre engagement à long terme en France et nous permettra de collaborer encore plus étroitement avec la communauté créative pour développer des films et séries français qui pourront être regardés dans le monde entier ». Mais au-delà de cet hommage à la créativité française, le géant américain ne cache pas vouloir également anticiper la disparition de diffuseurs tels que Disney qui doit faire ses débuts le 31 mars prochain, avec Canal+ en guise de distributeur exclusif, ou France Télévisions, qui s'apprête à lancer sa propre plateforme de SVOD.L'équipe en charge du développement des contenus français a dévoilé lors de l'inauguration des bureaux parisiens, certains des projets français, qui seront disponibles sur Netflix dans les prochaines années, au nombre desquels on compte par exemple : Bigbug, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, d'après un scénario écrit avec Guillaume Laurant, et dont le casting comprend -- entre autres -- Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, et Manu Payet. Une série en 6 épisodes dédiée au stand up, sur laquelle travaille la scénariste Fanny Herrero La saison 2 de la série originale fantastique Mortel, créée par Frédéric Garcia. Le film d'action Sentinelle, réalisé par Julien Leclercq. Netflix se donne les moyens de ses ambitions : Reed Hastings a ainsi annoncé que le projet français se monte à « plusieurs dizaines de millions d'euros » ainsi qu'un doublement des investissements sur le marché hexagonal...