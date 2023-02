Neom, la mégalopole du futur en Arabie saoudite, se dévoile dans un film

VIDÉO - Présenté depuis quelques mois sur les réseaux sociaux en images de synthèse, le mégaprojet urbain de Mohamed ben Salmane cherche à prouver que le chantier avance.

«Neom is real» (Neom existe vraiment), c’est ce que clame le film de présentation qui vient d’être diffusée par la société gérant cet immense projet de mégalopole du futur voulue par le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salmane . Il est vrai que les chiffres comme les images de synthèse évoquant ce projet aussi titanesque que délirant peuvent pousser à s’interroger sur la faisabilité d’un tel projet à 500 milliards de dollars. C’est pourquoi les Saoudiens ont voulu cette fois-ci ancrer leur projet dans le réel. Et aussi en profiter pour faire appel à des investisseurs, le fonds d’investissement de Neom n’étant doté «que» de 80 milliards de dollars...

Le projet s’articule autour de pas moins de 4 villes. On y voit notamment les premières images de terrassement et de travaux de la réalisation la plus radicalement innovante et intrigante: The Line (la ligne). Cette cité qui doit s’étaler sur 200 mètres de haut, 500 mètres de large et pas moins de 170 km de long doit relier la région de Tabuk au golfe d’ Aqaba , en ligne droite. Un fantasme qui suscite bon nombre d’interrogations et déjà son lot de critiques environnementales mais qui sera évidemment long et complexe à mettre en place. Selon les informations dévoilées autour du film, les premiers modules devraient être achevés avant 2030. «Cependant, les premières arrivées substantielles de populations vivant dans The Line ne sont attendues qu’en 2030 », comme le précise au site Designboom Tarek Qaddumi, directeur de la planification urbaine de Neom .

Club privé et golf

Autre élément très concret, Neom dévoile quelques grands noms de l’architecture qui «pourraient» prendre part au projet, tels que OMA (l’agence néerlandaise de Rem Koolhaas ), le cabinet londonien Adjaye Associates créé par le Tanzanien David Adjaye ou encore les Américains de Morphosis, les Autrichiens de Coop Himmelb(l)au et bien d’autres. La vidéo de Neom permet aussi de rappeler que l’un des 4 sites du projet, baptisé Sindalah, est attendu dans un futur beaucoup plus proche avec une ouverture planifiée en 2024. L’endroit se présente comme une île luxueuse sans doute réservée à des membres d’un club select avec un golf très verdoyant, ce qui pousse évidemment à s’interroger sur les qualités écologiques du site mises en avant.

Et ce n’est pas Trojena, la ville bien-être et sport, qui va rassurer le public se préoccupant d’environnement. L’endroit accueillera une station de ski active de décembre à mars et a déjà défrayé la chronique en décrochant les jeux d’hiver asiatiques en 2029. Quant à Oxagon, la quatrième ville du projet, elle incarne le pôle industrie et technologie, une «ville où les innovateurs et les entrepreneurs feront passer les idées plus rapidement du laboratoire au marché» avec son «port de nouvelle génération entièrement automatisé» .