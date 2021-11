Les « Rendez-vous de la retraite », proposés par l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite, auront lieu du 6 au 11 décembre 2021. Les particuliers peuvent prendre rendez-vous depuis le début du mois de novembre auprès d’un conseiller retraite, par téléphone ou dans l’un des 230 points d’accueil répartis partout en France.

Ne manquez pas les rendez-vous de la retraite / iStock-gilaxia

40 000 créneaux de rendez-vous

Pour qui ?

Quelles informations ?

Une documentation en ligne

Pour cette édition des « Rendez-vous de la retraite », l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite ont mis en ligne, dès début novembre, pas moins de 40 000 créneaux de rendez-vous téléphoniques ou en présentiel avec des conseillers. Ces entretiens permettent aux contribuables de bénéficier gratuitement d’informations complètes et personnalisées sur la retraite de base et la retraite complémentaire.Les « Rendez-vous de la retraite » sont destinés à tous les actifs, proches ou non de l’âge de la retraite. La prise de rendez-vous s’effectue depuis le 19 novembre via le site internet de l’événement. Les rencontres en face à face ont lieu ans l’un des 230 points d’accueil répartis en France et listés sur le site. L'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite précisent que ces entretiens se dérouleront dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Les contribuables qui sollicitent un entretien sont invités à préparer le préparer en amont, en apportant ou en collectant un certain nombre d’informations spécifiques à leur situation pour faciliter la communication et obtenir les meilleurs conseils.Les « Rendez-vous de la retraite » ont pour objectif premier d’informer les actifs sur leurs droits, les démarches à effectuer, ainsi que de leur apporter des conseils sur la préparation de la retraite de base et complémentaire. Ces rendez-vous sont également l’occasion de faire le point sur la situation personnelle de chaque contribuable, de consulter son relevé de carrière ou encore d’estimer avec lui ou elle l’âge et le montant de sa future retraite.Outre les rendez-vous personnalisés, l'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite proposaient également « Flash retraite », un site d’information pour décrypter les droits et les démarches à entreprendre. La plateforme éphémère était en ligne du 15 au 24 novembre 2021. L’événement, qui aura lieu partout en France du 6 au 11 décembre, sera quant à lui complété par la mise en ligne de documents d’informations sur les droits et les services d’aide aux différentes démarches.