Montres de luxe de seconde main, un bon placement?

Les montres de luxe de seconde main sont de plus en plus prisées. Les marques s’organisent pour tirer profit de ce marché. ( crédit photo : Getty Images )

L’horlogerie de seconde main est en plein essor

Quel modèle choisir pour espérer une plus-value?

La montre de seconde main certifiée (CPO), un gage de fiabilité

Montre d’occasion: à quoi devez-vous prêter attention?

L’horlogerie de seconde main est en plein essor

Le secteur des montres de luxe de seconde main s’est stabilisé après une période de forte spéculation liée à la pandémie de Covid-19. Les prix ont atteint leur pic au printemps 2022, avant un retournement du marché. La situation s’est stabilisée en 2024, à un niveau légèrement supérieur à celui enregistré avant la pandémie. La demande reste forte, mais le secteur est moins volatile.

Selon le site spécialisé Chrono24, la valeur moyenne des montres de luxe sur le marché secondaire a augmenté de 22,85% en moyenne au cours des cinq dernières années. Dans une étude parue fin 2024, Deloitte souligne que la croissance du marché secondaire reste supérieure à celle du marché primaire. Le cabinet estime que le marché de l’occasion va continuer de progresser, pour atteindre une taille équivalente à celui du neuf au cours de la prochaine décennie. L’horlogerie de seconde main suscite un fort engouement. Ainsi, la proportion de consommateurs susceptibles d’acheter une montre d’occasion au cours de l’année suivante a doublé entre 2020 et 2024.

Quel modèle choisir pour espérer une plus-value?

Les montres de luxe de seconde main offrent des opportunités intéressantes pour les investisseurs, s’ils savent se montrer patients et stratégiques. Il est important de rester attentif aux évolutions du marché, tout en optant pour des modèles ayant fait leurs preuves sur la durée. En 2023 et 2024, les marques horlogères les plus recherchées sur Google sont Rolex, Omega, Cartier et Patek Philippe. En France, le quatuor de tête est composé de Cartier, Rolex, Omega et Audemars Piguet. Les modèles les plus plébiscités sont la Santos de Cartier, suivie par trois lignes de Rolex ( Daytona, Submariner, Datejust ) puis l’ Omega Speedmaster.

Selon une étude du site Chrono24, les marques les plus populaires sur le marché secondaire sont:

- Audemars Piguet, dont la valeur a progressé de 64,85% entre 2019 et 2024,

- Vacheron Constantin (+52,27%),

- Cartier (+39,06%),

- Patek Philippe (+33,59%),

- Omega (+27,81%),

- Rolex (+27,59%).

Cartier se distingue en occupant quatre des dix premières places du classement des montres les plus lucratives sur le marché de l’occasion, avec trois éditions du modèle Santos et la ligne Tank . Les modèles Overseas et Chronograph de Vacheron Constantin, Royal Oak d’Audemars Piguet, et Reverso de Jaeger-LeCoultre figurent également en bonne position. Ces garde-temps offrent un potentiel de gain à long terme.

La montre de seconde main certifiée (CPO), un gage de fiabilité

De nombreuses marques d’horlogerie ont bien compris les atouts de la seconde main. Dès 2018, le groupe suisse Richemont, propriétaire de Piaget et IWC, a racheté la plateforme Watchfinder, spécialiste des montres d’occasion. Rolex, Zenith, Richard Mille, Breitling ou encore Vacherin Constantin ont lancé leur programme de certification de montres d’occasion (programme CPO, ou Certified pre-owned). En novembre 2024, Rolex a inauguré sa première boutique exclusivement dédiée à la vente de modèles d’occasion, à Dubaï. Ces initiatives contribuent à doper le marché en légitimant le segment de la seconde main et en rassurant les acheteurs.

Montre d’occasion: à quoi devez-vous prêter attention?

La première chose à faire quand vous souhaitez acquérir une montre de luxe de seconde main est de vous renseigner sur le modèle qui vous plaît pour lister toutes les informations importantes: fonctionnement, valeur à neuf, type de bracelet, mouvement (mécanique, automatique, à quartz), caractéristiques…

Pour un achat auprès d’un particulier, il est préférable de posséder un minimum d’expertise. Vous devez inspecter la montre dans ses moindres détails pour vérifier son aspect général et son fonctionnement. Le propriétaire doit vous fournir la facture, le certificat de vente et les éventuels certificats de réparations. Il est possible de faire examiner le garde-temps par un professionnel pour obtenir une authentification.

Vous pouvez vous tourner vers un revendeur professionnel. Il effectue tout le travail d’authentification et de révision en amont. Cela permet d’éviter les mauvaises surprises. Il peut même proposer une nouvelle garantie. En contrepartie, vous devez acquitter une commission. Le prix de votre investissement grimpe.