Montant maximal de la retraite de base en 2024-iStock-Franci Leoncio.jpg

Un plafond annuel

Un salarié qui part à la retraite en 2024 pourra toucher un montant mensuel maximum de 1 932 euros. Ce plafond correspond à 50 % du plafond de la Sécurité sociale applicable en 2024. Révisé annuellement en fonction de l’augmentation des salaires, il permet de calculer certaines cotisations sociales et exonérations, dont les cotisations et droits à la retraite. À noter : Si après calcul de la pension de retraite, un salarié a droit à un montant théorique supérieur à ce plafond, ce dernier est rabaissé pour correspondre au montant maximum autorisé.

Les conditions pour atteindre ce plafond

En 2024, pour bénéficier d’une pension de retraite maximale, le futur retraité doit avoir gagné un revenu annuel supérieur ou égal au montant du plafond de la Sécurité sociale pendant une période de 25 ans. Cette estimation représente un revenu moyen de 35 660 € par an ou 2 888 € par mois. À noter : Le plafond de la retraite de base peut être dépassé par des majorations : travail après 64 ans, 3 enfants, pension d’invalidité, départ anticipé à la retraite, situation de handicap, etc.

Quid du rachat de trimestres ?

Les salariés qui n’ont pas acquis suffisamment de trimestres de cotisations peuvent racheter jusqu’à 12 trimestres pour augmenter le montant de leur retraite de base. Ce montant reste toujours soumis à la limite annuelle des 50 % du plafond de la Sécurité sociale.

La retraite complémentaire

En théorie, la pension de retraite complémentaire n’a pas de maximum. Cependant, ses règles de calcul et ses limites en matière de cotisations bornent le montant maximal qu’elle peut atteindre. Les salariés du secteur privé cotisent au régime de retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco. Ces cotisations supplémentaires leur permettent d’acquérir des points de retraite, soumis à la règle de calcul suivante : (rémunération x taux de calcul des points) / prix d’achat du point de retraite (ou « salaire de référence »). Il est important de noter que la valeur du point est fluctuante, et varie d’une année sur l’autre. En 2024, les taux de calcul des points et le salaire de référence sont de 6,20 % pour un salaire de tranche 1 (jusqu’à 46 368 euros, ce qui donne un salaire de référence de 19,6321 €) et de 17 % pour une rémunération annuelle allant de 46 368 € à 370 944 € (tranche 2). À retenir : Le plafond de la pension de retraite de base est donc de 1 932 euros par mois en 2024. Cependant, le montant de la retraite totale perçue par un salarié peut être supérieur à cette limite selon les différentes majorations et les points qu’il a accumulés au long de sa carrière au niveau de sa retraite complémentaire.