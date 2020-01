Monaco : l'appartement le plus cher du monde, inoccupé depuis 2015, est enfin loué

Inoccupé depuis sa mise à disposition en 2015, l'appartement le plus cher du monde est enfin loué depuis quelques mois. Le penthouse, situé tout en haut de la tour Odéon à Monaco, vaut 300 millions d'euros pour 3 500 m² habitables et 1 500 m² de terrasse. On ne connaît ni le nom du locataire, ni le prix du loyer.

L'appartement le plus cher du monde, situé en haut de la tour Odéon à Monaco, a trouvé un locataire. Le penthouse, d'une valeur de 300 millions d'euros pour 3 500 m² habitables, avait été inauguré en 2015 mais n'avait connu aucun occupant depuis. Le lieu exceptionnel vient de trouver un locataire, et depuis quelques mois déjà, révèle Nice-Matin.

Une piscine avec vue sur la ville

« Le Groupe Marzocco confirme que la résidence d'exception "Penthouse" de la Tour Odéon est en location depuis quelques mois », a confirmé un porte-parole du groupe propriétaire au média local. Ce logement - le plus haut de tout Monaco - dispose de trois niveaux et de 1 500 m² de terrasse. Il compte de nombreuses chambres et salles de bains, d'une salle de cinéma et d'une piscine intérieure et extérieure.

Celle-ci offre une vue imprenable sur la principauté. Un sauna en vitrage fumé permet également d'avoir un œil sur la ville en toute discrétion. Mais difficile de savoir qui a bien pu craquer. Le groupe propriétaire garde le secret sur l'identité du locataire comme sur le montant du loyer « pour des raisons relevant du secret professionnel et des usages [...] comme de l'obligation de discrétion et de respect vis-à-vis de la personne ».

Plus de 420 000 euros de loyer

Selon certaines estimations, le loyer pourrait atteindre 600 000 euros par mois. Un chiffre démenti par une source proche du dossier et interrogée par le quotidien régional. Mais on sait que le prix moyen, à la location, oscille entre 100 et 120 euros le mètre carré dans la tour Odéon.

Pour ce penthouse, cela donnerait donc une fourchette de loyer située entre 350 000 et 420 000 euros. Mais il est fort probable qu'il faille ajouter quelques milliers d'euros, compte tenu de la qualité et du côté exceptionnel du lieu.