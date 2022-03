Mon Accompagnateur Renov’ : un dispositif contesté

A peine adopté déjà contesté: le dispositif de rénovation énergétique est sur la sellette (Crédits : 123RF)

Le Gouvernement a mis en place un dispositif pour accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique, basé sur 3 services : France Renov', MaPrimeRénov' Sérénité et Mon Accompagnateur Rénov'. Plusieurs organisations se sont regroupées pour contester ce dernier service, au nom de la protection des consommateurs.

Un dispositif pour accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique

Le Gouvernement a fait de la rénovation de l'habitat privé une de ses priorités en matière de lutte contre le changement climatique et a mis en place un dispositif pour accompagner les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Le dispositif s'appuie sur trois services : France Renov' (service d'information et de conseil), Mon Accompagnateur Rénov' (service d'accompagnement), MaPrimeRénov' Sérénité (aide financière).

Le service France Rénov' a pour objectif d'apporter aux ménages un égal accès à l'information et un accompagnement tout au long de leur projet de rénovation en facilitant la mobilisation des aides financières et en les guidant vers des professionnels compétents. Le dispositif s'appuie sur un réseau de plus de 450 guichets Espaces Conseil France Rénov', un numéro de téléphone national (0 808 800 700) pour joindre des conseillers et un site internet.

Le service Mon Accompagnateur Rénov' permet aux ménages d'être accompagnés par un interlocuteur de confiance qui aura pour mission d'effectuer un suivi pluridisciplinaire (technique, administratif, financier, voire social le cas échéant) tout au long du projet.

Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' est contesté

Si le projet du gouvernement est globalement salué, le dispositif Mon Accompagnateur Rénov fait l'objet de contestations. Selon le site QueChoisir, plusieurs organisations se sont regroupées pour faire entendre leur désapprobation. L'alliance regroupe Amorce, l'Association des collectivités territoriales en matière de transition écologique ; l'Anil, l'Agence nationale d'information sur le logement ; le Cler, Réseau pour la transition énergétique ; et la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les signataires souhaitent un meilleur encadrement du dispositif Mon Accompagnateur Rénov, au nom de la protection des consommateurs.

Tout d'abord ils demandent que soit garantie « l'indépendance et la neutralité de cet accompagnateur » et que « soit exigée l'absence de lien, de quelque nature qu'il soit, avec des entreprises de travaux, des fournisseurs d'énergie et de toute structure ayant un intérêt dans un équipement, une solution technologique ou des scénarios de travaux particuliers ». En effet, le projet prévoit que des « filiales d'entreprises de travaux » puissent être sollicitées par les particuliers dans le cadre du dispositif Mon Accompagnateur Renov'.

L'alliance conteste également le fait que que le projet ne prévoit pas que les ménages passent obligatoirement par les espaces conseils France Rénov' qu'ils estiment être les mieux placés pour renseigner les particuliers, gratuitement et en toute objectivité, et évaluer si le recours à un accompagnateur Rénov' est nécessaire. Bien que cela soit interdit, ce passage obligatoire par France Rénov' permettrait aussi de prévenir le démarchage des ménages par des sociétés peu scrupuleuses.

La publication du décret permettra de dire si leurs demandes ont été entendues.