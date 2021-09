Mode : le lieu de fabrication des vêtements, un critère important pour les Français

EXCLUSIF - Selon l'étude OpinionWay-Clearpay, 71% des moins de 35 ans sont soucieux de l'impact sur la planète des articles de mode neufs.

Ce lundi s'ouvre la FashionWeek Paris où les plus grandes marques vont présenter leurs nouvelles collections de prêt-à-porter Femmes pour la saison Printemps/Été 2022. Connus pour être des aficionados de la mode, les Français, qui y consacrent un coquet budget, ont des attentes et des habitudes d'achat qui évoluent. Selon l'étude OpinionWay-Clearpay sur les Français et les achats de mode dévoilée en exclusivité ce lundi au Figaro, 64% des Français font plus attention au lieu de fabrication qu'avant.

Étonnamment, les plus de 35 ans y sont légèrement plus sensibles à 65% que les moins de 35 ans (60%). La mention du « Made in France » et de la provenance du produit arrivent en 4ème et 5ème position dans les informations les plus importantes lors de l'achat d'articles de mode selon les Français, juste derrière le prix, la qualité et les promotions. « Nous sommes surpris que ces deux éléments arrivent aussi haut dans les critères de choix des Français. Cela fait 5 à 6 ans que nous observons cette tendance », met en avant Aïda Faivre, directrice générale France de Clearpay.

Les marques ont bien compris l'intérêt des Français pour ces informations et communiquent plus que ce qui leur est imposé par la loi. En effet, dans l'Union Européenne, il n'est pas obligatoire de faire apparaître le pays d'origine du produit. Pourtant, force est de constater que les marques le mentionnent tout de même, même si l'article a été fabriqué en Chine ou au Bangladesh.

En ce qui concerne le montant consacré aux achats de mode, les 18-34 ans ont un budget moyen 116 euros par mois, soit 66% de plus que les plus de 35 ans qui y allouent 70 euros. « La mode est les loisirs sont plus importants chez les jeunes. Ils achètent plus, notamment parce qu'ils gardent moins longtemps leurs articles de mode », explique Aïda Faivre de Clearpay. Les plus de 35 ans conservent leurs vêtements en moyenne 6 ans et 10 mois alors que les moins de 35 ans s'en séparent au bout de 4 ans et 5 mois. 1 jeune sur 4 déclare même garder un article moins de 3 ans. Et pourtant, malgré leur consommation plus élevée, 71% des moins de 35 ans sont soucieux de l'impact sur la planète des articles de mode neufs et pour 55% d'entre eux, les valeurs affichées par la marque représentent un levier d'attachement envers l'entreprise alors que les plus de 35 ans sont moins sensibles à cet argument (37%).

Pour les vêtements qu'ils ne portent plus, les 18-34 ans et les plus de 35 ans ont chacun leur méthode. Les moins de 35 ans privilégient en priorité la revente pour 44% d'entre eux alors que les plus de 35 ans choisissent à 56% de les donner aux associations.

Les habitudes d'achat varient également selon les âges. Les moins de 35 ans sont presque deux fois plus séduits par les magasins d'occasion (59%) que leurs aînés (34%) et achètent à la fois en ligne et en physique allant en priorité dans les magasins de mode mais aussi sur les sites internet des magasins. Les plus de 35 ans privilégient quant à eux les points de vente physique, notamment dans les magasins de mode mais aussi dans les rayons mode des grandes surfaces. « En matière d'achats de mode, le clivage générationnel saute aux yeux ; tant au niveau du budget dépensé, des attentes que des comportements d'achat », commente Aïda Faivre.

Cependant, un élément unit ces deux catégories d'âge dans leurs habitudes d'achat de mode : les soldes. En effet, près de 9 Français sur 10 (89% des -35 ans et 86% des +35 ans) achètent durant les soldes d'été. « Les promotions » sont le premier critère de choix d'articles de mode pour les moins de 35 ans. Le prix reste inévitablement l'information clef dans une décision d'achat, quelque soit l'âge du consommateur...